Жителі деокупованих територій вже отримують пенсії та соцдопомогу. За всі місяці

Мешканці деокупованих територій вже отримують усі соціальні виплати. Під час окупації їхнє нарахування не припинялося. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє пресслужба відомства.



Верещук наголосила, що пенсії, соціальна допомога, субсидії наразі знову стають доступними для мешканців територій, які ЗСУ звільняють від окупантів. Причому люди зможуть отримати всю суму, що накопичилася за період окупації, оскільки держава не припиняла щомісячно нараховувати кошти.



«Люди вже почали отримувати гроші — за всі місяці, доки вони не могли користуватися банкоматами чи потрапити до відділення "Укрпошти". Це мешканці звільнених Херсонщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини», — уточнила міністерка.



Також вона нагадала, що мешканці звільнених міст та сіл отримають допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Вже провадяться виплати 1200 гривень від Міжнародного комітету Червоного Хреста, а незабаром можна буде отримати ще 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції.

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