В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиаударов — Генштаб ВСУ

С начала текущих суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжена проверка войск и в очередной раз там продлили закрытие воздушного пространства в южных областях.



На других направлениях оккупанты вели обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

– Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области; на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огирцево, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная;

– Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огирцево, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная; на Краматорском направлении – Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

– Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка; на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк;

– Верхнекаменское, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное;

от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное; на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны», — сообщили в Генштабе.



Также в сводке отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам оккупантов, и украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА «Орлан». Ракетные войска и артиллерия ВСУ за текущие сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.