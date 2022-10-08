В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиаударов — Генштаб ВСУ

С начала текущих суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжена проверка войск и в очередной раз там продлили закрытие воздушного пространства в южных областях.
На других направлениях оккупанты вели обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:
«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны», — сообщили в Генштабе.
Также в сводке отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам оккупантов, и украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА «Орлан». Ракетные войска и артиллерия ВСУ за текущие сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.