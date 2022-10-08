Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиаударов — Генштаб ВСУ

08 октября 2022, 18:55

В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиаударов — Генштаб ВСУ

С начала текущих суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжена проверка войск и в очередной раз там продлили закрытие воздушного пространства в южных областях.

На других направлениях оккупанты вели обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

  • на Северском направлении – Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огирцево, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная;
  • на Краматорском направлении – Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное;
  • на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны», — сообщили в Генштабе.

Также в сводке отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам оккупантов, и украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА «Орлан». Ракетные войска и артиллерия ВСУ за текущие сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Читайте также:

Официально: ВСУ освободили от захватчиков шесть населенных пунктов Луганщины 

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
10:57
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены женщина в Донецке и мужчина в Ясиноватой
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
17:00
Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение - городской голова
16:17
Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования офицеров РФ — Андрющенко
15:24
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
все новости
20:45
В Москве начались аресты и задержания военных — ГУР МОУ
20:12
Путин поручил усилить защиту Крымского моста
19:13
В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации
18:55
В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиаударов — Генштаб ВСУ
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
18:26
На железнодорожной станции под Мариуполем произошли взрывы
17:55
В Турции заявили, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом
17:28
Энергетики за сутки вернули свет более 8 тысячам семей на Донетчине
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
15:57
Российские силы нанесли ракетный удар по Курахово: Повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
15:33
Командовать войсками РФ в Украине назначили генерала Суровикина
15:14
Для въезда на освобожденные территории Донетчины нужен спецпропуск
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
все новости
ВИДЕО
В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации
08 октября, 19:13
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
08 октября, 18:31
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
08 октября, 13:08

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама