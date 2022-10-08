Протягом доби окупанти завдали три ракетні та 16 авіаударів — Генштаб ЗСУ

08 жовтня 2022, 18:55

Протягом доби окупанти завдали три ракетні та 16 авіаударів — Генштаб ЗСУ

З початку поточної доби російські окупанти завдали трьох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українській території. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чавунівка, Харків, Годинник Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. У республіці Білорусь до 15 жовтня продовжено перевірку військ і в черговий раз там подовжили закриття повітряного простору в південних областях.

На інших напрямках окупанти вели обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

  • на Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня та Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Червоне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Верхньокам'янське, Роздолівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них – Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

«За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни», – повідомили в Генштабі.

Також у зведенні наголошується, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах окупантів, і українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА «Орлан». Ракетні війська та артилерія ЗСУ за поточну добу вразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

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