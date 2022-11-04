Оккупанты закрыли въезд в Кременную, в городе заканчиваются продукты

Российские оккупанты закрыли въезд в Кременскую общину, в частности, люди не могут попасть ни в Кременную, ни в Новую Краснянку. Об этом сообщили в Луганской ОВА.



Отмечается, что в магазинах этой общины заканчиваются продукты.

«Так называемое «правительство «ЛНР» сообщило о внесении изменений в «государственную целевой программу по восстановлению объектов жилищного фонда, социальной сферы и инфраструктуры освобожденных территорий «ЛНР». Ими, в частности, предполагается восстановить на территории городов Счастье и Рубежное четыре многоквартирных жилых дома.

Следует отметить, что только по предварительным подсчетам, на территории Луганской области российской агрессией повреждено или полностью разрушено около 3200 многоэтажек. Восстановят – четыре!» - рассказали в администрации.

Также в Луганской ОВА рассказали, что на границе с РФ продолжает существовать и «якобы отмененный» таможенный контроль – проверяют мужчин, все документы пассажиров, регистрацию транспортного средства, сканируют вещи.

По данным военной администрации Луганщины, в оккупированном селе Пески Новопсковской общины представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения, около 30 граждан были похищены и вывезены в неизвестном направлении.

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