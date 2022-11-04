Окупанти закрили вʼїзд до Кремінної, у місті закінчуються продукти

04 листопада 2022, 08:56

Окупанти закрили вʼїзд до Кремінної, у місті закінчуються продукти

Російські окупанти закрили в'їзд до Кремінської громади, зокрема люди не можуть потрапити ні до Кремінної, ні до Нової Краснянки. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Зазначається, що у магазинах цієї громади закінчуються продукти.

«Так званий «уряд «ЛНР» повідомив про внесення змін до «державної цільової програми з відновлення об'єктів житлового фонду, соціальної сфери та інфраструктури звільнених територій «ЛНР». Ними, зокрема, передбачається відновити на території міст Щастя та Рубіжне чотири багатоквартирні житлові будинки. Слід зазначити, що лише за попередніми підрахунками, на території Луганщини російською агресією пошкоджено або повністю зруйновано близько 3 200 багатоповерхівок. Відновлять – чотири!» - розповіли в адміністрації.

Також у Луганській ОВА розповіли, що на кордоні з РФ продовжує існувати і «нібито скасований» митний контроль – перевіряють чоловіків, усі документи пасажирів, реєстрацію транспортного засобу, сканують речі.

За даними військової адміністрації Луганщини, в окупованому селі Піски Новопсковської громади представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення, близько 30 громадян було викрадено та вивезено у невідомому напрямку.

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