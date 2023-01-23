Российские войска обстреляли Часов Яр: один человек погиб, двое ранены

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу города Часов Яр вечером 23 января. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, оккупационная армия нанесла удар из ракетной системы залпового огня. Один человек погиб, двое получили ранения.



Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что вследствие ракетного обстрела повреждены как минимум девять многоэтажек. Также перебиты сети снабжения микрорайона электричеством и газом.



«Фактически, весь микрорайон остался без света и тепла»‎, — написал Кириленко.



20 января сообщалось, что в результате обстрела Донецкой области россйскими военными двое гражданских погибли в Дробышево, по одному — в Бахмуте и Максимильяновке. Еще три человека ранены: в Ивановском, Максимильяновке и Часов Яре.



16 января сообщалось, что российские оккупационные войска ударили по школе №17 в Часов Яре в Донецкой области.



12 января сообщалось, что оккупационные войска РФ вели огонь из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», артиллерии, танков, минометов по десяти населенным пунктам Донецкой области: пострадали Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, Лиман, Великая Новоселка, Бересток, Ильиновка, Новобахмутовка, Парасковиевка.