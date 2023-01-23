Російські війська обстріляли Часів Яр: одна людина загинула, двоє поранено

Російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Часів Яр увечері 23 січня. Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, окупаційна армія завдала удару з ракетної системи залпового вогню. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.
Глава Донецької ОВА підкреслив, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Також перебиті мережі постачання мікрорайону електрики та газу.
«Фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла», — написав Кириленко.
20 січня повідомлялося, що внаслідок обстрілу Донецької області російськими військовими двоє цивільних загинули в Дробишевому, по одному — в Бахмуті та Максимільянівці. Ще троє людей поранені: в Іванівському, Максимільянівці та Часів Ярі.
16 січня повідомлялося, що російські окупаційні війська вдарили по школі №17 у Часів Ярі на Донеччині.
12 січня повідомлялося, що окупаційні війська РФ вели вогонь з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії, танків, мінометів по десяти населених пунктах: постраждали Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Лиман, Велика Новосілка, Бересток, Іллінівка, Новобахмутівка, Парасковіївка.