Російські війська обстріляли Часів Яр: одна людина загинула, двоє поранено

Російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Часів Яр увечері 23 січня. Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, окупаційна армія завдала удару з ракетної системи залпового вогню. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.



Глава Донецької ОВА підкреслив, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Також перебиті мережі постачання мікрорайону електрики та газу.



«‎Фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла»‎, — написав Кириленко.

20 січня повідомлялося, що внаслідок обстрілу Донецької області російськими військовими двоє цивільних загинули в Дробишевому, по одному — в Бахмуті та Максимільянівці. Ще троє людей поранені: в Іванівському, Максимільянівці та Часів Ярі.



16 січня повідомлялося, що російські окупаційні війська вдарили по школі №17 у Часів Ярі на Донеччині.



12 січня повідомлялося, що окупаційні війська РФ вели вогонь з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії, танків, мінометів по десяти населених пунктах: постраждали Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Лиман, Велика Новосілка, Бересток, Іллінівка, Новобахмутівка, Парасковіївка.

