На Донетчине из-за обстрелов погибли четыре человека, еще трое ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Двое гражданских погибли в Дробышево, по одному — в Бахмуте и Максимильяновке. Еще три человека ранены: в Ивановском, Максимильяновке и Часов Яре.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1313 мирных жителей. 2866 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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