Правоохранители должны проверить «анонимов» в Офисе президента — Данилов

Правоохранительные органы Украины должны дать ответ обществу относительно так называемых «анонимов» из числа окружения президента Владимира Зеленского, о которых шла речь в материале издания Time, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Естественно, мы должны обращать на это внимание. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за "анонимы" из Офиса президента, которые не верят в нашу победу и находятся рядом с нашим президентом. Это не совсем корректная позиция», — заявил Данилов в эфире «УП live».



По его словам, «эта "анонимность" вызывает очень много вопросов».



«Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться около нашего президента, в Офисе президента. Ты должен сказать, что мы не можем достичь успеха, потому что я так считаю. Эта "подковерность" и "анонимность" наносит большой вред, прежде всего, нашей стране», — сказал он.



В то же время, как заметил секретарь СНБО, «когда автор материала говорит, что находится внутри Офиса президента и общается с людьми анонимно, то это сомнительная анонимность.



Также Данилов отметил, что «существует большая проблема, когда СМИ или люди, которые не имеют никого отношения к тем или иным должностям, начинают навешивать им определенные звания».



«Я не понимаю, о каких помощниках президента идет речь в статье. У президента есть одна помощница — известная Мария», — сказал он.



Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что, «если такая информация появляется, значит это кому-то нужно … Все, что там написано, удивительным образом играет на руку только России». К тому же он пользуется российскими нарративами, пришел к выводу Данилов.



«Нам главное сейчас сделать так, чтобы такие публикации не вредили нашей стране», — добавил Данилов.

Днем ранее американское издание Time опубликовало материал со ссылками на непредставленных членов команды президента Украины о проблемах, с которыми сталкивается Зеленский в условиях войны.



Автор статьи пишет, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент «обманывает себя».



«У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать», — цитирует издание неназванного представителя ОП.