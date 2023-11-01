Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Правоохоронці мають перевірити «анонімів» в Офісі президента — Данилов

01 листопада 2023, 00:02

Правоохоронці мають перевірити «анонімів» в Офісі президента — Данилов

Правоохоронні органи України мають дати відповідь суспільству щодо так званих «анонімів» з-поміж оточення президента Володимира Зеленського, про які йшлося у матеріалі видання Time, заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Звичайно, ми маємо звертати на це увагу. Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що це за "аноніми" з Офісу президента, які не вірять у нашу перемогу і перебувають поряд із нашим президентом. Це не зовсім коректна позиція», — заявив Данилов в ефірі «УП live».

За його словами, «ця "анонімність" викликає дуже багато питань».

«Якщо ти маєш якусь позицію, якщо ти вважаєш, що наша країна не може перемогти, то ти не маєш права перебувати біля нашого президента, в Офісі президента. Ти повинен сказати, що ми не можемо досягти успіху, бо я так вважаю. Ця "підкилимність" і "анонімність" завдає великої шкоди насамперед нашій країні», — сказав він.

Водночас, як зауважив секретар РНБО, «коли автор матеріалу каже, що перебуває всередині Офісу президента та спілкується з людьми анонімно, то це є сумнівною анонімністю.

Також Данилов зазначив, що «є велика проблема, коли ЗМІ або люди, які не мають нікого відношення до тих чи інших посад, починають навішувати їм певні звання».

«Я не розумію, про яких помічників президента йдеться у статті. Президент має одну помічницю — відому Марію», — сказав він.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що, «якщо така інформація з'являється, значить це комусь потрібно… Все, що там написано, дивовижно грає на руку тільки Росії». До того ж він користується російськими наративами, дійшов висновку Данилов.

«Нам головне зараз зробити так, щоб такі публікації не шкодили нашій країні», — додав Данилов.

Напередодні американське видання Time опублікувало матеріал з посиланнями на непредставлених членів команди президента України про проблеми, з якими стикається Зеленський в умовах війни.

Автор статті пише, що деякі з оточення Зеленського переконані, що президент «обманює себе».

«Ми не маємо варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому сказати це», — цитує видання неназваного представника ВП.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Олексій Данилов

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:15
«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька
20:55
Російські журналісти заявили про поранення під час обстрілу Донецька
19:24
«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті
18:39
В окупованому Донецьку — пожежа на нафтобазі
18:00
В окупації трьох українських військових «засуджено» на довічний термін
16:56
В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш
15:44
Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення
15:27
На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС
14:39
Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації
14:30
Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН
13:52
У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова
13:36
Антисанітарія, туберкульоз, голод. Названі колонії, де РФ утримує полонених українців
13:29
СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріної
11:58
На окупованій Луганщині шахтарів мобілізують, а обладнання шахт вирізають — ОВА
11:45
Власниця салону краси в Ізюмі передавала дані про ЗСУ російській розвідці — СБУ
10:41
Донецьку область за добу окупанти обстріляли двадцять разів — Нацполіція
10:35
21-річну маріупольську журналістку підозрюють у колабораціонізмі та оголосили в розшук
10:20
Внаслідок атаки на Крим було пошкоджено ЗРК «С-300» окупантів
09:59
Нестача живої сили на фронті. Росіяни стягують вантажівки з військовими з окупованого Маріуполя
09:32
Запорізьку область минулої доби обстрілювали майже 150 разів — ОВА
усі новини
00:02
Правоохоронці мають перевірити «анонімів» в Офісі президента — Данилов
23:15
«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька
22:20
Авдіївка: стрілянина не припиняється цілодобово
20:55
Російські журналісти заявили про поранення під час обстрілу Донецька
19:24
«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті
18:39
В окупованому Донецьку — пожежа на нафтобазі
18:00
В окупації трьох українських військових «засуджено» на довічний термін
16:56
В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш
16:55
Окупанти ввечері вдарили по Білозерській громаді: постраждала пенсіонерка
16:46
Після обстрілу відновлено енергопостачання для 73 тисяч будинків на Донеччині.
16:15
У Міграційній службі Донецької області пояснили, чи потрібно міняти документи після перейменування вулиць
16:07
Поблизу Авдіївки українські військові вразили російську САУ «Метеорит»
15:44
Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення
15:27
На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС
15:05
Truth Hounds встановили ракетну бригаду РФ, ймовірно, відповідальну за атаку на драмтеатр у Чернігові
15:00
«ДНР»: мешканець Старомихайлівки постраждав через скинутий боєприпас
14:39
Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації
14:30
Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН
14:04
Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду: є пошкодження
13:52
У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова
усі новини
ВІДЕО
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама