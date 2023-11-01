Правоохоронці мають перевірити «анонімів» в Офісі президента — Данилов

Правоохоронні органи України мають дати відповідь суспільству щодо так званих «анонімів» з-поміж оточення президента Володимира Зеленського, про які йшлося у матеріалі видання Time, заявив секретар РНБО Олексій Данилов.



«Звичайно, ми маємо звертати на це увагу. Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що це за "аноніми" з Офісу президента, які не вірять у нашу перемогу і перебувають поряд із нашим президентом. Це не зовсім коректна позиція», — заявив Данилов в ефірі «УП live».



За його словами, «ця "анонімність" викликає дуже багато питань».



«Якщо ти маєш якусь позицію, якщо ти вважаєш, що наша країна не може перемогти, то ти не маєш права перебувати біля нашого президента, в Офісі президента. Ти повинен сказати, що ми не можемо досягти успіху, бо я так вважаю. Ця "підкилимність" і "анонімність" завдає великої шкоди насамперед нашій країні», — сказав він.



Водночас, як зауважив секретар РНБО, «коли автор матеріалу каже, що перебуває всередині Офісу президента та спілкується з людьми анонімно, то це є сумнівною анонімністю.



Також Данилов зазначив, що «є велика проблема, коли ЗМІ або люди, які не мають нікого відношення до тих чи інших посад, починають навішувати їм певні звання».



«Я не розумію, про яких помічників президента йдеться у статті. Президент має одну помічницю — відому Марію», — сказав він.



Крім того, секретар РНБО наголосив, що, «якщо така інформація з'являється, значить це комусь потрібно… Все, що там написано, дивовижно грає на руку тільки Росії». До того ж він користується російськими наративами, дійшов висновку Данилов.



«Нам головне зараз зробити так, щоб такі публікації не шкодили нашій країні», — додав Данилов.

Напередодні американське видання Time опублікувало матеріал з посиланнями на непредставлених членів команди президента України про проблеми, з якими стикається Зеленський в умовах війни.



Автор статті пише, що деякі з оточення Зеленського переконані, що президент «обманює себе».



«Ми не маємо варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому сказати це», — цитує видання неназваного представника ВП.