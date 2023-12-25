Зеленський: За тиждень ЗСУ збили п'ять російських Су-34

За тиждень українські захисники збили п'ятьох російських Су-34. Про це у вечірньому відеозверненні, 25 грудня, сказав Президент України Володимир Зеленський.

«Кожен російський льотчик має зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі у цій війні. Наше ППО буде тільки сильнішим. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, та F-16», — зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що всього українські захисники збили п'ять «сушок» за тиждень перед Різдвом.

Це дуже сильно! Усі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ просто молодці! Дякую вам!», - додав Зеленський.