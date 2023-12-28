До суду передали справи про держзраду та корупцію ексмера Святогірська

Справу колишнього мера Святогірська Володимира Бандури передано до суду. Фото з відкритих джерел

Колишнього мера Святогірська Володимира Бандуру, який під час захоплення міста у 2022 році перейшов на бік окупаційної влади, заочно судитимуть за кількома статтями Кримінального Кодексу України.



Прокурори Донецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо Бандури по обвинуваченню в державній зраді та колабораційній діяльності, повідомили в Офісі генерального прокурора.



«Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації військами РФ Святогірська влітку 2022 року міський голова прийняв пропозицію ватажка «ДНР» очолити фейкову адміністрацію міста. Так званий мер виконував вказівки окупантів. Демонструючи свою антиукраїнську позицію, він поширив у ЗМІ поводження з висловленням особистої підтримки та подяки військовослужбовцям ЗС РФ. У вересні 2022 року Збройні сили України вибили окупантів із міста, а гауляйтер втік разом із окупантами. Він перебуває у розшуку», — йдеться у повідомленні.



У другій справі Бандура вже фігурує як підозрюваний у незаконному заволодінні бюджетними коштами на суму понад 3 мільйони гривень.



«У 2020 році Святогірська міськрада уклала договір з будівельною фірмою на реконструкцію єдиного у місті дитячого садка. За підсумками, Бандура підписав акти приймання-передачі, в яких зазначалося, що будівництво було завершено. Однак це не відповідало дійсності. Через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайві 3 мільйони гривень», — повідомила «Новинам Донбасу» радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.



Вона додала, що за це колишньому меру Святогорська загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років і з конфіскацією майна



Раніше повідомлялося, що прокуратура ініціювала передачу в управління АРМА майна екс-мера Святогірська Володимира Бандури вартістю понад 8 млн. грн.