Путин утверждает о мирных договоренностях, которые были сорваны полтора года назад

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на Киев, который, как он утверждает, отказался от мирных переговоров.



На встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ Путин заявил, что в Стамбуле (Турция) «обо всем договорились».



«Более того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ вон лежит. Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем, надо войска отвести от Киева, отвели. Через день они выбросили на помойку все договоренности», — заявил Путин.



Он не уточнил, о каком договоре идет речь.



Российский президент трактует украинскую «формулу мира» как «продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией».



Вероятно, Путин имеет в виду переговоры украинской и российской сторон, которые прошли в Стамбуле в марте 2022 года.



Тогда российская сторона представила одним из первых результатов переговоров сокращение своих атак на Киевском и Черниговском направлениях.



Украинская сторона заявила, что подписание договора возможно только после полного прекращения огня. Затем договор должны ратифицировать парламент Украины и парламенты стран-гарантов. Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Напомним, в Кремле выдвинули условия для завершения войны против Украины. Россия требует, чтобы Украина: вернулась к нейтральному внеблоковому статусу, отказалась от вступления в ЕС и НАТО, признала «новые территориальные реалии», закрепила статус русского языка как государственного на законодательном уровне, ВСУ прекратили огонь, а западные страны — поставки вооружений.



Украинская сторона выдвинула встречные требования: вывод всех войск с суверенной территории Украины, выдача военных преступников и авторов войны, закрепление зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение наступательного вооружения.



В Давосе на встрече советников по вопросам нацбезопасности и советников лидеров стран по имплементации украинской «формулы мира» обсудили ключевые принципы достижения справедливого и длительного мира для Украины, представив еще пять пунктов.



Саммит по «формуле мира» для Украины может пройти в Швейцарии. Договоренность об этом подтвердили на пресс-конференции в Берне президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Вила Амерд.