Зеленский рассказал, пригласит ли Киев Москву и Пекин на обсуждение «Формулы мира»

Украина открыта для всех стран мира, которые поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность, заявил президент Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос, пригласит ли Украина Россию и Китай на саммит по «Формуле мира» на уровне лидеров.



«Мы открыты для всех стран мира, которые поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность», — ответил он.



Также Зеленский отметил важность того, чтобы на саммите был лидеры стран Глобального Юга.



Ранее стало известно, что саммит по «Формуле мира» для Украины может пройти в Швейцарии.

Напомним, в Кремле выдвинули условия для завершения войны против Украины. Россия требует, чтобы Украина: вернулась к нейтральному внеблоковому статусу, отказалась от вступления в ЕС и НАТО, признала «новые территориальные реалии», закрепила статус русского языка как государственного на законодательном уровне, ВСУ прекратили огонь, а западные страны — поставки вооружений.



Украинская сторона выдвинула встречные требования: вывод всех войск с суверенной территории Украины, выдача военных преступников и авторов войны, закрепление зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение наступательного вооружения.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле недовольны тем, что план не предусматривает участие России в завершении войны против Украины.