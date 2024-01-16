Путін стверджує про мирні домовленості, зірвані півтора роки тому

Президент РФ Володимир Путін поскаржився на Київ, котрий, як він стверджує, відмовився від мирних переговорів.



На зустрічі з главами муніципальних утворень суб'єктів РФ Путін заявив, що у Стамбулі (Туреччина) «про все домовилися».



«Ба більше, керівник переговорної групи з боку України поставив навіть під цим свій підпис. Підпис стоїть, у нас документ он лежить. Нам тільки говорили: треба якийсь знак подати, що Росія справді має намір піти на розв'язання цих питань мирним шляхом, треба війська відвести від Києва, відвели. Через день вони викинули на смітник усі домовленості», — заявив Путін.



Він не уточнив, про який договір йдеться.



Російський президент трактує українську «формулу миру» як «продовження реалізації декрету президента України про заборону вести переговори з Росією».



Ймовірно, Путін має на увазі переговори української та російської сторін, які відбулися у Стамбулі у березні 2022 року.



Тоді російська сторона представила одним із перших результатів переговорів скорочення своїх атак на Київському та Чернігівському напрямах.



Українська сторона заявила, що підписання договору можливе лише після повного припинення вогню. Потім договір мають ратифікувати парламент України та парламенти країн-гарантів. Такими гарантами Україна бачить Велику Британію, Китай, США, Туреччину, Францію, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Нагадаємо, у Кремлі висунули умови для завершення війни проти України. Росія вимагає, щоб Україна: повернулася до нейтрального позаблокового статусу, відмовилася від вступу до ЄС та НАТО, визнала «нові територіальні реалії», закріпила статус російської мови як державної на законодавчому рівні, ЗСУ припинили вогонь, а західні країни — постачання озброєнь.



Українська сторона висунула зустрічні вимоги: виведення всіх військ із суверенної території України, видача військових злочинців та авторів війни, закріплення зони демілітаризації на території РФ, скорочення наступального озброєння.



У Давосі на зустрічі радників з питань нацбезпеки та радників лідерів країн з імплементації української «формули миру» обговорили ключові принципи досягнення справедливого та тривалого миру для України, представивши ще п'ять пунктів.



Саміт із «формули миру» для України може пройти у Швейцарії. Домовленість про це підтвердили на пресконференція у Берні президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський та Віла Амерд.