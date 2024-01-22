Из-за обстрелов РФ без света осталась две шахты на Донетчине: под землей 94 горняков

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов были обесточены две шахты. По состоянию на вечер 22 января электроснабжение возобновлено. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Оккупанты снова предприняли попытку уничтожения промышленных объектов области. Из-за обстрелов было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий», — написал он.



По его словам, в то время под землей находились 94 горняков.



В настоящее время электроснабжение возобновлено, жизни шахтеров ничего не угрожает.



Напомним, в Украине по состоянию на 22 января выведены в резерв два энергоблока и четыре корпуса тепловой генерации. Но даже с учетом этого все потребители обеспечены электроэнергией.