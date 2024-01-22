Через обстріл РФ без світла залишилися дві шахти на Донеччині: під землею 94 гірників

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів було знеструмлено дві шахти. Станом на вечір 22 січня електропостачання відновлено. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Окупанти знову зробили спробу знищення промислових об'єктів області. Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств», — написав він.



За його словами, на той час під землею знаходилися 94 гірників.



Наразі електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує.



Нагадаємо, в Україні станом на 22 січня виведено в резерв два енергоблоки і чотири корпуси теплової генерації. Але навіть з огляду на це всі споживачі забезпечені електроенергією.