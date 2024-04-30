Дружківка заплатить майже 25 млн гривень за 40 мобільних укриттів

У Дружківці з'являться 40 нових мобільних укриттів. Фото: Дружківська МВА

На виготовлення сорока нових мобільних укриттів з бюджету Дружківки піде 24,7 мільйона гривень. Це стало відомо з інформації, опублікованої на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з опублікованими даними, за два тижні на території Дружківської громади мають з'явитися 40 модульних залізобетонних конструкцій, призначених для захисту людей під час повітряних тривог.

У документі йдеться, що мобільні укриття будуть чотирьох типів, а саме:

залізобетонні захисні споруди BCI-3 — 15 штук;

залізобетонні захисні споруди КСП — 5 штук;

залізобетонні захисні споруди УФБ-1 — 5 штук;

залізобетонні захисні споруди УФС-3 — 15 штук.

У Prozorro також повідомляють, що роботи мають завершитися до 13 травня цього року.

Замовником послуги є Управління житлового та комунального господарства Дружківської міськради.

Встановлюватиме ці модульні укриття ТОВ «Баловський завод залізобетонних конструкцій». Підприємство зареєстроване у Запоріжжі з 2013 року.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада 2023 року п'ять нових залізобетонних мобільних укриттів встановили у Дружківці.

У жовтні 2023 року три залізобетонні мобільні укриття встановлені в різних місцях на території Дружківської громади.