Украинские дроны обесточили еще одну нефтеперекачивающую станцию в России

20 февраля беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперекачивающую станцию «Нововеличковская» в Краснодарском крае РФ, что привело к ее полному обесточиванию и остановке работы. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на свои источники — Telegram-канал «Реальная война» и издание «Интерфакс-Украина».



Станция «Нововеличковская» является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани — через нее проходят поставки на Афипский и Ильский НПЗ.



Удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает нефтеперекачивающую станцию. В результате начался пожар, подстанция вышла из строя, а процесс перекачки нефти был аварийно остановлен. В настоящее время российские власти оценивают нанесенный ущерб.



По данным СМИ, это уже восьмая успешная операция украинских спецслужб с начала года, направленная на поражение нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих объектов России.

В ночь с 18 на 19 февраля беспилотники атаковали российские регионы: под ударом оказался очередной нефтеперерабатывающий завод, на этот раз — в городе Сызрани Самарской области.



Беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ 17 февраля.