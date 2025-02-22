Українські дрони знеструмили ще одну нафтоперекачуючу станцію в Росії

20 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачуючу станцію «Нововеличківська» в Краснодарському краї РФ, що призвело до її повного знеструмлення та зупинення роботи. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на свої джерела — Telegram-канал «Реальна війна» та видання «Інтерфакс-Україна».



Станція «Нововеличківська» є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані — через неї проходять постачання на Афіпський та Ільський НПЗ.



Удар дронів припав на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить нафтоперекачуючу станцію. В результаті почалася пожежа, підстанція вийшла з ладу, а процес перекачування нафти було аварійно зупинено. Зараз російська влада оцінює завдані збитки.



За даними ЗМІ, це вже восьма успішна операція українських спецслужб з початку року, спрямована на поразку нафтопереробних та нафтоперекачувальних об'єктів Росії.

У ніч із 18 на 19 лютого безпілотники атакували російські регіони: під ударом виявився черговий нафтопереробний завод, цього разу — у місті Сизрані Самарської області.



Безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ 17 лютого.