Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Українські дрони знеструмили ще одну нафтоперекачуючу станцію в Росії

22 лютого 2025, 11:48

Українські дрони знеструмили ще одну нафтоперекачуючу станцію в Росії

Українські дрони знеструмили ще одну нафтоперекачуючу станцію в Росії

20 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачуючу станцію «Нововеличківська» в Краснодарському краї РФ, що призвело до її повного знеструмлення та зупинення роботи. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на свої джерела — Telegram-канал «Реальна війна» та видання «Інтерфакс-Україна».

Станція «Нововеличківська» є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані — через неї проходять постачання на Афіпський та Ільський НПЗ.

Удар дронів припав на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить нафтоперекачуючу станцію. В результаті почалася пожежа, підстанція вийшла з ладу, а процес перекачування нафти було аварійно зупинено. Зараз російська влада оцінює завдані збитки.

За даними ЗМІ, це вже восьма успішна операція українських спецслужб з початку року, спрямована на поразку нафтопереробних та нафтоперекачувальних об'єктів Росії.

У ніч із 18 на 19 лютого безпілотники атакували російські регіони: під ударом виявився черговий нафтопереробний завод, цього разу — у місті Сизрані Самарської області.

Безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ 17 лютого.

ТЕГИ

Інше
Атака БПЛА удари по РФ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
12:13
На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
23:00
Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці
14:57
В окупованому Маріуполі море забруднюється каналізаційними стоками
10:41
Росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області — ЦНС
23:00
Головне за день: Про що домовилися Росія та США? Росармія просунулась на Донеччині
16:05
РФ готує українських дітей в окупації до війни: вчать тримати автомат і співають про «службу батьківщині»
15:21
Освіта на окупованій Луганщині: нестача вчителів і борги, які «закриваються» смертями
09:40
ФСБ готує провокації для дискредитації опору — «АТЕШ»
усі новини
13:30
Обстріл Костянтинівки: двоє загиблих, пошуки під завалами продовжуються
11:48
Українські дрони знеструмили ще одну нафтоперекачуючу станцію в Росії
11:00
Російські війська просунулися у двох районах Донецької області — DeepState
10:22
Війська РФ атакували Донеччину: пошкоджено близько 140 житлових будинків
09:30
США підготували свій проєкт резолюції ООН про війну в Україні — Москва назвала його «хорошим»
09:00
Обстріл Донеччини: двоє загиблих, 12 поранених за добу
00:25
Вашингтон і Москва продовжать переговори наступного тижня — Трамп
23:26
Путін надав нове звання командиру, причетному до бомбардування маріупольського драмтеатру
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
22:07
Трамп у Москві на 9 травня та скасування спецтрибуналу для Путіна — огляд західної преси
21:17
Маск прокоментував зміну свого ставлення до війни РФ проти України
21:02
Більшість українців підтримують переговори щодо припинення війни, але на компромісних умовах — опитування
20:21
Зеленський скоро підпише угоду про корисні копалини — радник Трампа
19:40
Довелося чекати повноліття: з окупації виїхала ще одна дівчина
19:11
Білогорівка, Часів Яр та Торецьк: українські військові показали як виглядають фронтові міста
18:05
Як вибрати ідеальний чоловічий годинник: гід по стилю, функціям і брендам (реклама)
17:59
Трамп вважає, що Зеленському не обов'язково бути на переговорах із РФ — журналістка
17:47
Північ Донеччини під вогнем: через удар РФ є жертва та постраждалі
17:32
Дуда порекомендував Зеленському співпрацювати з Трампом
17:09
Енергетики та газовики Донеччини відновлюють інфраструктуру після обстрілу
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС Авіація РФ скинула авіабомбу на дорогу в Золочеві: пошкоджені будинки і виникла пожежа, поранені п'ять людей
21 лютого, 15:20
Речник Конгресу США Майкл Джонсон. Фото: Інтерфакс У США «немає апетиту» надавати подальшу допомогу Україні — спікер Конгресу
21 лютого, 15:18
На Лиманському напрямі ЗСУ вперше знищили російський провідник БАТ-2. Фото: скріншот Сили оборони вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2 на Лиманському напрямку
21 лютого, 14:43
Ювелірне знищення ворожого танка FPV-дроном у Донецькій області. Фото: скріншот з відео На Донеччині нацгвардійці знищили російський танк
21 лютого, 13:34
На відео потрапив момент «прильоту» БПЛА у Білій Церкві. Фото: кадр із відео Момент удару «Шахеда» по житловому кварталу Білої Церкви потрапив на відео
21 лютого, 12:34
Російська бронетехніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські морпіхи відбили штурм армії РФ під Покровськом: за дві години знищили 10 одиниць бронетехніки
21 лютого, 11:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір