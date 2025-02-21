Украина выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов — Шмыгаль

На закупку дронов выделят дополнительные 7,9 млрд гривен. Фото: Денис Шмыгаль

Кабинет министров выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов. В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Сегодня правительство принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки», — отметил он.



По словам Шмыгаля, за 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров — в 5 раз, противотанкового оружия — в 2 раза, боеприпасов — в 2,5 раза.



Украинское правительство планирует довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от имеющейся сейчас потребности.

«Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия», — добавил Шмыгаль.



Ранее мы писали, что секретная информация о создании в России нового спецподразделения «А» всплыла благодаря случайности. В руки Сил обороны Украины попала карточка раненого прапорщика 3-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.