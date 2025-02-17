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Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России

17 февраля 2025, 08:38

Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России

Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России

Беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В соцсетях сообщили, что в Краснодарском крае была слышна серия громких взрывов.

Российские паблики сообщили, что обломки якобы сбитого беспилотника упали неподалеку от местного НПЗ, началось возгорание.

Позже Кондратьев сообщил о якобы «массированной атаке» дронов на регион, однако в его сообщении не было упоминаний об Ильском НПЗ.

Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара расположен в поселке городского типа Ильский Северского района, в 50 километрах от Краснодара.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что в Саратове после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Объект является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов России, ранее известным как завод «Крекинг». Он входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».

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