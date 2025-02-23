Зеленский про сегодняшний удар: Россия нанесла самую масштабную атаку с тех пор, как иранские дроны начали бить по Украине

РФ нанесла Украине самую масштабную атаку. Фото: полиция Донетчины

Накануне третьей годовщины полномасштабной войны Россия применила против Украины 267 ударных дронов. Эта самая большая атака с применением дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам. Всего за всю неделю почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов», — отметил он.



Глава государства подчеркнул важность ПВО и поддержки от международных партнеров. По его словам, совместные усилия Европы, США и всех союзников могут приблизить Украину к длительному и справедливому миру.



Ранее мы писали, что оккупационные российские войска в ночь на 23 февраля запустили по Украине 267 дронов и три баллистические ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 138 БПЛА в 13 областях.