Россия ночью ракетами и «шахедами» нанесла удар по Украине. Сколько целей сбила ПВО

Силы ПВО. Фото: Воздушное командование «Центр»

В ночь на 20 февраля российские оккупанты ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Всего войска РФ использовали до 14 ракет:

крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ – из Волгоградской области РФ;

ракеты «Калибр»/«Искандер-К» – из акватории Черного моря и оккупированного Крыма;

баллистические ракеты – «Искандер-М»/KN-23 – из Воронежской области РФ.

В Воздушных силах заявили, что информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется.



Кроме того, россияне атаковали Украину 161 ударным БПЛА «Шахед» и дронами-имитаторами других типов из направлений городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск РФ.



По состоянию на 10:00 подтверждено уничтожение 80 «шахедов» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Также 78 дронов-имитаторов локационно потеряны.



В результате атаки «пострадали» Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина.



Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

Напомним, что в Херсоне ударом управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, в результате чего есть раненые.