Россия ночью ракетами и «шахедами» нанесла удар по Украине. Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 20 февраля российские оккупанты ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Всего войска РФ использовали до 14 ракет:
В Воздушных силах заявили, что информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется.
Кроме того, россияне атаковали Украину 161 ударным БПЛА «Шахед» и дронами-имитаторами других типов из направлений городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск РФ.
По состоянию на 10:00 подтверждено уничтожение 80 «шахедов» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Также 78 дронов-имитаторов локационно потеряны.
В результате атаки «пострадали» Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.
Напомним, что в Херсоне ударом управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, в результате чего есть раненые.