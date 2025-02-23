Зеленський про сьогоднішній удар: Росія завдала наймасштабнішої атаки з того часу, як іранські дрони почали бити по Україні

РФ завдала Україні наймасштабнішої атаки. Фото: поліція Донеччини

Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Ця найбільша атака із застосуванням дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Всього за тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб і 35 ракет різних типів», — зазначив він.



Глава держави наголосив на важливості ППО та підтримки від міжнародних партнерів. За його словами, спільні зусилля Європи, США та всіх союзників можуть наблизити Україну до тривалого та справедливого миру.



Раніше ми писали, що окупаційні російські війська в ніч на 23 лютого запустили по Україні 267 дронів і три балістичні ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 138 БПЛА у 13 областях.