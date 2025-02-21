Авиация РФ сбросила авиабомбу на дорогу в Золочеве: повреждены дома и возник пожар, ранены пять человек

Последствия удара по Золочеву. Фото: ГСЧС

Утром 21 февраля россияне нанесли авиационный удар по поселку Золочев Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.



В результате попадания авиабомбы в дорогу недалеко от частного сектора повреждены рядом расположенные жилые дома и административные здания. Также загорелся легковой автомобиль. Спасатели оперативно потушили пожар.



По предварительным данным, пять человек получили ранения.

Напомним, что 20 февраля армия РФ из тяжелой артиллерии ударила по Никополю Днепропетровской области, в результате чего в городе много повреждений, есть погибшие и раненая.