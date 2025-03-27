Россияне обстреляли центр Херсона: есть раненый

Сегодня в 12:30 российские войска подвергли артиллерийскому обстрелу центральную часть Херсона. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.







В результате атаки пострадал 56-летний мужчина. Его с взрывной травмой госпитализировали медики «скорой помощи».



Сейчас врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Обстрелы Херсона продолжаются, ситуация остается напряженной.

Ранее в ночь на 27 марта в результате массированной атаки российских БПЛА в Днепре повреждено здание, где расположена релоцированная из Северскодонецка больница.