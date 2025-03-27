Росіяни обстріляли центр Херсона: є поранений

Сьогодні о 12:30 російські війська піддали артилерійському обстрілу центральну частину Херсона. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.







Унаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. Його з вибуховою травмою госпіталізували медики «швидкої допомоги».



Наразі лікарі проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Обстріли Херсона тривають, ситуація залишається напруженою.

Раніше в ніч на 27 березня внаслідок масованої атаки російських БПЛА в Дніпрі пошкоджено будівлю, де розташована релокована з Сіверськодонецька лікарня.