Массированная атака дронов на Днепр: повреждено здание, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница

Повреждения здания в Днепре, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница. Фото: кадр из видео

В ночь на 27 марта в результате массированной атаки российских БПЛА в Днепре повреждено здание, где расположена релоцированная из Северскодонецка больница. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, эту больницу весной 2022 года удалось эвакуировать из Северскодонецка.



«КНП «Консультативно-диагностический центр» с сентября 2022 года начало принимать пациентов в новом здании в Днепре. За 2,5 года туда обратились тысячи украинцев – не только луганчане и дончане, но и многие местные, которые живут рядом. Повреждения незначительны и на деятельность нашего диагностического центра с современным оборудованием вражеский обстрел имел минимальное влияние. Прием людей осуществляется и сегодня», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в результате массированной атаки беспилотников на Днепр пострадали три человека.