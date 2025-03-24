Армия РФ обстреляла Днепровский район Херсона

В воскресенье утром российская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла прибрежные зоны Днепровского района Херсона. Об этом сообщил начальник военной администрации города Роман Мрочко.
В результате обстрела несколько частных домов получили значительные повреждения, возникли три пожара. От российской атаки пострадали супруги, они получили ранения.
Результат ударов оккупантов по Херсону. Фото: Херсонская ГВА
На опубликованных фото видно, как выглядит жилой сектор Днепровского района после попаданий вражеских снарядов.
Ранее в Херсоне российские военные нанесли удар дроном по работникам коммунальной службы, которые в этот момент занимались кровлей крыши и заменой разрушенной части дома.
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