Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ обстреляла Днепровский район Херсона

24 марта 2025, 11:33

Армия РФ обстреляла Днепровский район Херсона

Результат ударов оккупантов по Херсону. Фото: Херсонская ГВА Результат ударов оккупантов по Херсону. Фото: Херсонская ГВА

В воскресенье утром российская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла прибрежные зоны Днепровского района Херсона. Об этом сообщил начальник военной администрации города Роман Мрочко.

В результате обстрела несколько частных домов получили значительные повреждения, возникли три пожара. От российской атаки пострадали супруги, они получили ранения.

Результат ударов оккупантов по Херсону. Фото: Херсонская ГВА

На опубликованных фото видно, как выглядит жилой сектор Днепровского района после попаданий вражеских снарядов.

Ранее в Херсоне российские военные нанесли удар дроном по работникам коммунальной службы, которые в этот момент занимались кровлей крыши и заменой разрушенной части дома.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсон
Прочее
разрушенное жилье обстрелы Херсона

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
22:01
Главное за день: Как война уничтожила водоснабжение Донетчины. В Ростове судят «азовцев»
15:21
В оккупированном Луганске убили пособника «Ахмата»
13:30
В «ЛНР» рассказали о наборе бывших преступников в ряды российской армии
10:06
В оккупированной Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР», есть раненые
23:00
Главное за день: Куда вывозят уголь с оккупированных территорий. Атака на Запорожье и Одессу
21:38
«ЛНР» наказала более 8 тысяч жителей оккупированной Луганщины за нарушение комендантского часа
16:57
«ЛНР» назвала число аварийных домов на оккупрованной Луганщине
09:09
Дрон ГУР снял момент ухода от удара «Панциря»
23:00
Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий
18:30
Государственная измена: прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Донецка
17:02
В ОВА рассказали о проблемах со скорой помощью в оккупированном Северскодонецке
15:45
Паспорт РФ или депортация: украинцев обязали покинуть территорию России до 10 сентября или «узаконить» свое пребывание
15:22
В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела
12:50
Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы
12:14
В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека
11:35
В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
11:12
Партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске. Где он находится
все новости
14:03
Киевлянин получил 7,5 лет за убийство бездомной собаки
13:17
Делегации Украины и США проведут еще один раунд переговоров — СМИ
13:04
Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке
12:44
Путин не отменял команды не бить по энергообъектам Украины — Песков
12:17
Украинские подростки в оккупации тайно читают родную литературу
12:10
За сутки войска РФ 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые
11:35
Укрзализныця: После крупной кибератаки не работают онлайн-сервисы заказа билетов
11:33
Армия РФ обстреляла Днепровский район Херсона
11:04
В Краснодарском крае РФ из-за атаки дрона повреждена железнодорожная станция
10:33
В Саудовской Аравии стартует новый раунд переговоров между делегациями США и России
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
09:10
Славянск подвергся атаке беспилотников
08:40
В Белгородской области уничтожены 4 российских вертолета — ССО
08:11
Два человека погибли из-за российских ударов по Донецкой области
23:15
Переговоры в Эр-Рияде между украинской и американской делегациями завершились
17:23
Россия и Украина проведут переговоры при посредничестве США
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
16:25
ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ
15:30
ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на Херсонщине
все новости
ВИДЕО
Живодер получил 7,5 лет за убийство собаки. Фото: кадр из видео Киевлянин получил 7,5 лет за убийство бездомной собаки
24 марта, 14:03
Момент «прилета» по оккупантам в Торецке. Фото: кадр из видео Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке
24 марта, 13:04
Железнодорожная станция в Краснодарском крае России получила повреждения в результате атаки беспилотника. Иллюстративное фото В Краснодарском крае РФ из-за атаки дрона повреждена железнодорожная станция
24 марта, 11:04
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Фото: Авиация. рф В Белгородской области уничтожены 4 российских вертолета — ССО
24 марта, 08:40
Очередной военный РФ совершил самоубийство из-за ранения. Фото: кадр из видео ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ
23 марта, 16:25
ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на ВОТ Херсонщины. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на Херсонщине
23 марта, 15:30

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор