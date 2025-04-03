Украина не признает аннексию своих территорий, но готова к компромиссам — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает временно оккупированные территории частью России, однако возможны компромиссы, которые позволят вернуть некоторые из них дипломатическим путём.



«Что касается геополитических вопросов — Украина не признает захваченные Россией территории российскими. Это наши земли, временно оккупированные. Для нас это — одна из ключевых красных линий» — сказал Зеленский на встрече с предпринимателями Черниговской области.



Он подчеркнул, что справедливый мир возможен только тогда, когда все украинские территории будут освобождены.



«Если удастся найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем, дипломатическим путём — думаю, в случае с некоторыми регионами это может быть единственно возможным вариантом», — отметил президент.



Зеленский добавил, что Украина будет прилагать максимум усилий для восстановления своей территориальной целостности.

По данным источников Reuters, среди требований главы Кремля Владимира Путина на переговорах с Белым домом: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.