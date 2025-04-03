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Оккупанты пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка

03 апреля 2025, 15:12

Оккупанты пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка

Оккупанты пытаются ее прорвать. Фото: скриншот Оккупанты пытаются ее прорвать. Фото: скриншот

Оккупационные войска РФ пытаются пересечь трассу «Покровск-Константиновка». О ситуации рассказал спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

«Ситуация является опасной, они пытаются трасу пересечь. Они активно сейчас атакуют по всему направлению», — отметил он.

Трегубов отметил, что ранее российские войска пытались обойти Поковск с западной стороны, то сейчас у россиян сместился фокус внимания на восток от города. В частности, под их вниманием трасса «Покровск-Константиновка».

«Траса немного дальше от города, по крайней мере тот ее участок, на котором они пытаются прорываться (между Константиновкой, Покровском и Мирноградом)», — заявил спикер.

По словам Трегубова, Силы обороны делают все, чтобы сдержать российские войска.

Ранее мы писали, что российские военные штурмовали в районе Андреевки Донецкой области. Однако Силы обороны нанесли удар по российской бронетехнике, среди оккупантов есть погибшие. 

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