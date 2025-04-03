Головне за день: Удар по Харкову. Зеленський заявив про «можливі компроміси»

Політика



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії, проте можливі компроміси, які дозволять повернути деякі з них дипломатичним шляхом.



Суспільство



В окупованому Луганську ув'язнили в колонію на 17 років жінку за звинуваченням у «шпигунстві». Стверджується, що Олена Іщук у жовтні 2022 року добровільно збирала відомості про пересування, місця знаходження та кількість російських військовослужбовців та військової техніки в Луганську.



На підконтрольній Україні території Донецької області все ще залишаються близько 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисяч дітей.



Скульптурну композицію Тараса Шевченка, яку евакуювали з прифронтового Покровська Донецької області, планують встановити у місті Самар на Дніпропетровщині.



Бойові дії



Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня збільшилася до 17. Росіяни також атакували кілька інших громад Дніпропетровської області. Пошкоджено будинки в Павлограді, Межевській громаді. Росармія також вдарила по Добропіллі, Слов'янську та Іванопіллі Донецької області.



Росія вдарила по житлових будинках у Новобаварському районі Харкова увечері 3 квітня. Внаслідок атаки одна людина загинула, 17 постраждали, серед них одна дитина.



Окупанти зруйнували храм Казанської ікони Божої Матері у селі Андріївка-Клівцове Волноваського району Донецької області. Від святині залишилися лише уламки.



Окупаційні війська РФ намагаються перетнути трасу «Покровськ-Костянтинівка», розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Він зазначив, що раніше російські війська намагалися обійти Покровськ із західного боку, то зараз у росіян змістився фокус уваги на схід від міста.



За даними аналітичного ресурсу DeepState, площа території Курської області, яка знаходиться під контролем українських військ, скоротилася до 63,18 кв. км – напередодні цей показник залишався на рівні 69,37 кв. км.