Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Удар по Харкову. Зеленський заявив про «можливі компроміси»

03 квітня 2025, 23:24

Головне за день: Удар по Харкову. Зеленський заявив про «можливі компроміси»

Політика

 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії, проте можливі компроміси, які дозволять повернути деякі з них дипломатичним шляхом.

Суспільство

 В окупованому Луганську ув'язнили в колонію на 17 років жінку за звинуваченням у «шпигунстві». Стверджується, що Олена Іщук у жовтні 2022 року добровільно збирала відомості про пересування, місця знаходження та кількість російських військовослужбовців та військової техніки в Луганську.

На підконтрольній Україні території Донецької області все ще залишаються близько 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисяч дітей.

Скульптурну композицію Тараса Шевченка, яку евакуювали з прифронтового Покровська Донецької області, планують встановити у місті Самар на Дніпропетровщині.

Бойові дії

 Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня збільшилася до 17. Росіяни також атакували кілька інших громад Дніпропетровської області. Пошкоджено будинки в Павлограді, Межевській громаді. Росармія також вдарила по Добропіллі, Слов'янську та Іванопіллі Донецької області.

 Росія вдарила по житлових будинках у Новобаварському районі Харкова увечері 3 квітня. Внаслідок атаки одна людина загинула, 17 постраждали, серед них одна дитина.

Окупанти зруйнували храм Казанської ікони Божої Матері у селі Андріївка-Клівцове Волноваського району Донецької області. Від святині залишилися лише уламки.

Окупаційні війська РФ намагаються перетнути трасу «Покровськ-Костянтинівка», розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Він зазначив, що раніше російські війська намагалися обійти Покровськ із західного боку, то зараз у росіян змістився фокус уваги на схід від міста.

За даними аналітичного ресурсу DeepState, площа території Курської області, яка знаходиться під контролем українських військ, скоротилася до 63,18 кв. км – напередодні цей показник залишався на рівні 69,37 кв. км.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:24
Головне за день: Удар по Харкову. Зеленський заявив про «можливі компроміси»
22:31
Мешканку окупованого Луганська ув'язнили в колонію на 17 років
19:20
У Горлівці молодий хлопець без водійських прав збив дівчинку та втік
23:22
Головне за день: РФ атакувала Харків та Кривий Ріг. Евакуація із небезпечних зон
19:45
Колишнього «мера» окупованого Єнакієвого звинувачують у хабарі 15 мільйонів рублів
16:17
Бездомні собаки нападають на маріупольців
14:58
Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Мелітополі
11:00
Окупанти заберуть у фермерів Луганщини частину врожаю для армії РФ
23:00
Головне за день: У Польщі затримали пропагандиста із ОПЗЖ. Окупанти атакували Покровськ
14:57
У березні армія РФ захопила в 6 разів менше території України порівняно з листопадом 2024 року
12:44
Окупанти скасували ремонт доріг на ТОТ Херсонщини
11:49
Російські військові просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів — DeepState
10:10
Авіація ЗСУ точково вразила штаб окупантів в Олешках
23:00
Головне за день: Продовжуються переговори про корисні копалини. Окупанти намагаються проникнути в Торецьк
18:04
На окупованій Луганщині активізувалися російські спецслужби: в ОВА розповіли, що відомо
16:50
Росія вивезла 39 українських дітей під виглядом «реабілітації»
13:24
Автомобіль із російськими пропагандистами пошкоджено у Горлівці через атаку дрона
12:51
Могилу загиблого російського пропагандиста розгромили у Криму
12:07
Між окупованими Донецьком та Волновахою у тестовому режимі запустили тепловози
08:58
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
усі новини
23:36
На окупованих територіях України масово знищуються релігійні громади
23:24
Головне за день: Удар по Харкову. Зеленський заявив про «можливі компроміси»
23:20
РФ атакувала Харків: виникла велика пожежа, серед постраждалих — дитина
22:31
Мешканку окупованого Луганська ув'язнили в колонію на 17 років
22:17
На Донбасі окупанти стерли з лиця землі ще один храм
21:10
Пам'ятник Шевченку з Покровська здобуде тимчасовий дім у Дніпропетровській області
20:43
Держава посилить підтримку прифронтових та прикордонних громад — Зеленський
20:04
СБУ викрила «владу у вигнанні», яка просуває путінський сценарій для України
19:20
У Горлівці молодий хлопець без водійських прав збив дівчинку та втік
18:24
Україна не визнає анексію своїх територій, але готова до компромісів — Зеленський
17:47
ЗСУ дотримуються умов «енергетичного перемир'я», а РФ поширює фейки — Генштаб
17:07
Українські війська знищили бронетехніку та піхоту ЗС РФ під Покровськом
16:57
Генерального директора російського оборонного підприємства затримали у Ростові
16:32
На території підконтрольної частини Донецької області залишаються майже 22 тисячі дітей — ОВА
15:51
Росіяни вдарили авіабомбою по Іванопіллю Костянтинівської громади
15:12
Окупанти намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка
14:53
Війська Росії атакували Добропілля: дрон вдарив по складу підприємства, виникла пожежа
14:24
На ринку в Києві прогримів вибух: двоє загиблих
14:14
Сіра зона між Курською та Сумською областями збільшилася
14:05
ЗСУ знищили російські танки на Лиманському напрямку: відео
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська бронетехніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили бронетехніку та піхоту ЗС РФ під Покровськом
03 квітня, 17:07
Знищення російського танка на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російські танки на Лиманському напрямку: відео
03 квітня, 14:05
На суднобудівному заводі в Росії спалахнула пожежа. Фото: МНС РФ У російському Петрозаводську спалахнув Онезький суднобудівний завод
03 квітня, 12:42
Окупанти проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка. Фото: скріншот ЗСУ зупинили штурм на Донеччині: багато загиблих окупантів
03 квітня, 12:34
Удар по російській цілі на Луганщині. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили «Град», міст та склади російської армії у Луганській області
03 квітня, 11:50
Надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 ПКС РФ. Фото: Вікіпедія Стратегічний бомбардувальник, що упав в Росії, залишив без світла сотні будинків
03 квітня, 11:15

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір