Серая зона между Курской и Сумской областями увеличилась

Площадь территории Курской области, которая находится под контролем украинских войск, сократилась до 63,18 кв. км — накануне этот показатель оставался на уровне 69,37 кв. км. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса DeepState по состоянию на четверг.



При этом расширилась серая зона — территория с неопределенным контролем, охватывающая приграничные села в Сумской и Курской областях. Сейчас она составляет 66,83 кв. км против 60,64 кв. км ранее.



Площадь Сумской области, находящейся под контролем российских войск, осталась прежней — 0,69 кв. км. Населённые пункты в неё не входят.



В Белгородской области России изменений нет: серая зона в Красноярузском районе по-прежнему составляет 13,08 кв. км, включая сёла Поповка и частично Демидовка.



В то же время Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем отчете не фиксирует изменений в районе Суджи Курской области — по их данным, линия украинского контроля остаётся стабильной уже несколько дней. В Генштабе сообщают лишь о российских атаках по украинской стороне границы в Курской области, тогда как по Сумской — обстрелов с понедельника не зафиксировано.



О действиях украинских военных на территории Белгородской области ВС РФ Генштаб традиционно не сообщает и на своих картах серую зону на территорию России не распространяет.



По информации Генштаба, за прошедшие сутки на Курском направлении было отбито 28 атак, зафиксировано 343 артиллерийских обстрела (в том числе 5 — из РСЗО) и 20 авиаударов с применением 31 управляемой авиабомбы (УАБ). Для сравнения: днем ранее сообщалось о 18 атаках, 27 авиаударах и 265 обстрелах, а за сутки до этого — о 27 атаках, 37 авиаударах и 266 обстрелах.



По данным Института изучения войны (ISW), 2 апреля российские войска продолжили наступление вдоль границы Сумской и Курской областей, однако подтверждений расширения зоны их контроля нет. ISW, напротив, отмечает незначительное сокращение российской зоны в районе железнодорожной станции Глушково. В Белгородской области также продолжаются наступательные действия российских сил, но продвижения не зафиксировано.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы физически присутствуют на территории Курской области РФ, и это играет роль сдерживающего фактора, предотвращающего возможное вторжение российских войск в Сумскую область.