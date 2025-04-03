На территории подконтрольной части Донецкой области остаются почти 22 тысячи детей — ОВА

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На подконтрольной Украине территории Донецкой области ныне остаются около 284 тысячи гражданских, среди них — почти 22 тысячи детей.

Об этом 2 апреля на брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Укринформ.

Он отметил, что по состоянию на 1 апреля в целом с подконтрольной украинским властям территории области было эвакуировано более 1 млн 216 тысяч гражданских. Из них 189 700 – это дети, и около 46 500 – лица с инвалидностью.

«На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остается около 284 тысяч человек гражданского населения», — сообщил чиновник.

Петлин уточнил, что среди гражданских лиц, которые сейчас остаются на подконтрольной территории области, насчитывается 21 940 детей.