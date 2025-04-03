Памятник Шевченко из Покровска обретет временный дом в Днепропетровской области

Памятник Шевченко в Покровске. Фото: 06239.com.ua

Скульптурную композицию Тараса Шевченко, которую эвакуировали из прифронтового Покровска Донецкой области, планируют установить в городе Самар на Днепропетровщине. Об этом сообщила Покровская городская администрация.



«Между громадами достигнута договорённость об установке памятника Тарасу Шевченко, который до начала полномасштабной агрессии был символом Покровска, в центральной части города Самар», — говорится в сообщении.



Памятник будет находиться в Самаре до окончания войны и наступления мирного времени.



Кроме того, Самаровская громада помогла с транспортировкой и размещением спортивного оборудования из Покровска.



Сотрудничество между громадами закреплено меморандумом, который предусматривает взаимную поддержку во время войны, а также партнёрство для развития территорий в мирное время.

Скульптурная композиция, посвященная Тарасу Шевченко, состоит из бронзы и гранита. Ее общий размер — 13 на 6 метров. Основание выполнено в виде трехъярусной стилобатной конструкции, которую увенчала бронзовая скульптура: Шевченко, сидящий на стуле, а рядом с ним — пустой стул для горожан. Его установили в 2019 году.