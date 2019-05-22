«Шахтер» получил золотые медали и устроил концерт с MARUV

«Шахтер» устроил концерт по случаю чемпионства сразу после матча с «Динамо».На ОСК «Металлист» в Харькове выступят певицы MARUV, Оля Полякова и Гайтана.
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