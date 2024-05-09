Ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России: начался пожар

В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России начался пожар. Фото: Baza

Нефтебаза в Краснодарском крае РФ подверглась ударам БПЛА в ночь на 9 мая. Об этом сообщило российское издание Baza.



«По словам жителей поселка Юровка, атака на ближайшую нефтебазу началась около двух часов ночи. На данный момент сообщается о 7 беспилотниках», — говорится в сообщении.



Момент взрыва одного из дронов попал на видео.

По данным оперативного штаба в атаке участвовали минимум 6 БПЛА. Утверждается, что они были подавлены, однако некоторые из них упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров.



«Сейчас на месте пожара работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Baza.



Ранее сообщалось, что Краснодарский край РФ в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. В результате атаки БПЛА начался пожар на нескольких объектах. Среди них — нефтеперерабатывающие заводы и, как утверждает местные жители, военный аэродром.