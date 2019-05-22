«Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» уже в статусе чемпиона

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 1:1 с киевским «Динамо» в матче 30-го тура Украинской премьер-лиги.



Счет в матче открыли киевляне. На 36-й минуте Виктор Цыганков реализовал пенальти.



«Шахтер» сравнял счет на 50-й минуте усилиями Тете.

Ничья 1:1 в Харькове. Спасибо за поддержку и атмосферу! МЫ – ЧЕМПИОНЫ!



Присоединяйтесь к прямой трансляции чемпионской вечеринки: https://t.co/pReFNK1ogx. pic.twitter.com/Au9q7m5BZO — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 22, 2019



При этом «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу еще в минувшем туре.



Сейчас на стадионе «Метталист» в Харькове начинается награждение команды и праздничный концерт. Мероприятие в прямом эфире можно посмотреть здесь.