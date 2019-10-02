«Формула Штайнмайера» для Донбасса: прогресс в переговорах или очередной тупик?

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможных местных выборах на Донбассе по так называемой формуле Штайнмайера взбудоражила информационное поле как Украины, так и России. Российские СМИ, а вместе с ними и пресса, подконтрольная «Л-ДНР», преподнесли решение как победу не просто в «минском противостоянии», а как выигранную войну. Украинские СМИ озвучивают больше вопросов, чем ответов, но трактовки разных политиков о «зраде» попадаются регулярно.

Месседжи о «капитуляции» Украины стали главными у политических оппонентов «Зе команды» (в основном, партия Петра Порошенко и группы украинских националистов). Пугающее слово звучит на Майдане, под стенами Офиса президента, на центральных площадях некоторых украинских городов. Эпицентром массовых волнений пока остается Киев. Интересно, если бы в Донецке и Луганске людям было дано реальное право на акцию неповиновения, вышли бы они на улицы городов? Что бы они сказали о «формуле Штайнмайера»? Но не дано.



Пока от имени Донецка и Луганска говорят люди, которым не положено иметь своего мнения. Нет и тени сомнения в том, что Леонид Пасечник и Денис Пушилин озвучивают то, что велят российские кураторы. Чтобы рассуждать, станет ли «формула Штайнмайера» победой или «капитуляцией» для Украины, вспомним недавние заявления группировок «Л-ДНР».



После того как главой украинского государства был избран Владимир Зеленский, группировки «Л-ДНР» летом призывали его «признать выбор Донбасса», а именно присвоить оккупированным территориям «особый статус». Правда, к августу появилась неувязка – флешмоб начали трактовать как стремление «Л-ДНР» уйти под контроль Украины. Тогда Пасечник заявил, что «особый статус» не помешает иметь свою армию, границу и прочие «государственные» структуры. Да и о «признании права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией» тоже говорилось, но как-то неуверенно.



Заявление Пасечника 20 июля: «А когда прекратится война мы будем иметь право, — если пойдем по такому пути, — провести тот же референдум и все остальные моменты... В том числе референдум по тому, что мы идем в Российскую Федерацию. Ну, мы уже самостоятельные. Мы ни от кого не зависим. Мы как самостоятельное государство. То есть, государство в государстве. Вот это представляет собой особый статус».



К сентябрю «Л-ДНР» уже забыли, что в июне просили Зеленского «признать выбор Донбасса». Акценты снова смещены. Пушилин с новым рвением заговорил об интеграции в Россию: «В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа». Тогда же Пушилин заявил, что перед возвращением контроля Украины над участком границы с Россией на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями так называемого особого статуса ОРДЛО.



Заявление Пушилина 12 сентября: «До этого [возвращения границы] должны быть выполнены все остальные [условия]: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция — ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной».



Второе заявление Пушилина уже прозвучало в эфире российского телеканала. Он снова настаивал на интеграции в Россию. Более того, Пушилин заявил, что после выполнения «Минска» всеми сторонами, «Л-ДНР» все равно будут стремиться стать частью России. Но будут ли существовать «Л-ДНР» после выполнения Минских соглашений?



Заявление Пушилина 13 сентября: «При условии всецелого исполнения Минских соглашений именно так как они там прописаны, то интеграция с Россией подразумевается именно и в Минских соглашениях, потому что там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве. Поэтому мы уже двигаемся в этих рамках».



В переходных положениях «Минска» указано, что органы исполнительной власти должны способствовать развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией. В Украине действует ряд договоров о добрососедстве и совместной работе с соседними странами Евросоюза. Разработана целая госпрограмма трансграничного сотрудничества с семью государствами, среди которых Россия. Правда, с 2016 года документ оговаривает с Россией лишь строительство и укрепление госграницы. Программа действует, в первую очередь, для того чтобы развивались приграничные регионы страны. Теоретически, в случае восстановления контроля над ОРДЛО, что является частью Минских соглашений, Украина может развивать данную программу. Но это вовсе не означает интеграцию ОРДЛО в Россию.



Совместное заявление Пушилина и Пасечника 2 октября: «Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит».



По сути это заявление дублирует все предыдущие. «Л-ДНР» декларируют стремление в Россию вне зависимости от того, как будет выполнен «Минск». И что парадоксально - представители «Л-ДНР» много лет посещают заседания минской группы, цель которой - реинтеграция ОРДЛО в Украину.



Кремль время от времени подает сигналы, что ОРДЛО не может стать частью России вне зависимости от того, будет ли вообще выполнен «Минск». Главное требование Кремля на сегодняшний день – пусть Украина ведет с «Л-ДНР» прямые переговоры. В том числе о том, каким должен быть новый закон об «особом статусе» Донбасса. А мы уже поняли, чего будут требовать Пасечник с Пушилиным. Вроде бы замкнутый круг требований и лиц, а со стороны выглядит разительно по-новому.



Вряд ли кто-то может сегодня ответить на вопрос, как украинский парламент будет разрабатывать закон, который должен заменить документ под названием «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Пока закон подразумевает право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономическом развитию ОРДЛО – то, чего хотят в «Л-ДНР». Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.

Политики говорят, что «формулы» как таковой не существует. Ее пропишут народные депутаты, определившись, при каких условиях состоятся выборы на территории Донбасса. В текущей редакции закона условие «особого статуса» для ОРДЛО звучит так: «вывод всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины» и «недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований». Президент Зеленский пообещал, что военных не должно быть во время выборов на Донбассе, а «Л-ДНР» под покровительством России говорят, что боевики не допустят Украину к границе с соседом.

