Глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «особый статус» позволит «Л-ДНР» получить признание, стать «государством в государстве» и в конечном итоге провести референдум о присоединении отдельных районов Донецкой и Луганской областей к России.



«Особый статус — это не автономия. Это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница, своя армия, свои судебные органы, у нас свои исполнительные органы, органы управления, у нас своя избирательная система. То есть, мы абсолютно самостоятельные. Мы никого сюда не пустим. Никаких националистов, — никого! Но мы [будем] признаны, понимаете», — сказал Пасечник во время встречи с работниками «Стахановского завода ферросплавов».



По его словам, после прекращения боевых действий можно будет провести референдум о присоединении к РФ.



«А когда прекратится война мы будем иметь право, — если пойдем по такому пути, — провести тот же референдум и все остальные моменты... В том числе референдум по тому, что мы идем в Российскую Федерацию. Ну, мы уже самостоятельные. Мы ни от кого не зависим. Мы как самостоятельное государство. То есть, государство в государстве. Вот это представляет собой особый статус», — заявил Пасечник.



Он подчеркнул, что основная цель «ЛНР» — это интеграция подконтрольных группировке территоий в Россию. «У нас других задач нет, других направлений нет. Поэтому мы работаем сейчас в этом направлении. Все остальные акции — безусловно, это политика», — резюмировал Пасечник.

На фоне этого «ЛНР» и «ДНР» продолжают поддерживать акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса», среди требований которой предоставить особый статус региону, интеграция с Россией и выполнение Минских соглашений Украиной в одностороннем порядке.



В переходных положениях Минских соглашений есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономическом развитию ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией.



Также Пушилин заявил, что не поддерживает план украинского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономии Донбассу.