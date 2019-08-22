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В «ДНР» «забыли» об акции к Зеленскому. Пушилин теперь говорит о России

22 августа 2019, 18:10

В «ДНР» «забыли» об акции к Зеленскому. Пушилин теперь говорит о России

Так называемые официальные СМИ группировок «ДНР» и «ЛНР» уже больше месяца не публикуют сообщения о флешмобе «Зеленский, признай выбор Донбасса», которая призывала президента Украины предоставить отдельным районам «особый статус».

Последние публикации об акции на сайтах ДАН и dnr-online датируются 18 июля.

Такая же ситуация на сайте «Лугнаского информационного центра».

До этого указанные ресурсы регулярно публиковали сообщения о флешмобе.

Отметим, что 27 июля в Донецке состоялась пророссийская акция, участники которой раскритиковали флешмоб «Зеленский, признай выбор Донбасса» и руководство «Л-ДНР» за ее поддержку, так как увидели в этом намерение вернуть территории под контроль Украины. В итоге участников разогнали сообщением о минировании.

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник несколько раз оправдывался, что «особый статус» Донбасса поможет иметь свою армию, органы, границу и, в конечном итоге, присоединиться к России.

Глава «ДНР» Денис Пушилин в последнее время заявляет о курсе на «воссоединение» с Россией и постит пророссиские публикации в своем Telegram-канале.

Сегодня в центре Донецке был вывешен российский триколор в честь Дня флага в РФ.

Близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, который курирует украинское направление, политолог Алексей Чеснаков дал понять, что в Москве не рассматривают возможность присоединения Донецка и Луганска к России.

В переходных положениях Минских соглашений есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономическом развитию ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.

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Организации
ДНР ЛНР
Люди
Денис Пушилин Леонид Пасечник
Прочее
особый статус

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