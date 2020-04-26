В тупике и без документов. История экс-пленного пенсионера, которого отдала «ДНР»

Пенсионер Василий Деркач, гражданин России, которого группировка «ДНР» передала украинской стороне во время декабрьского обмена в 2019 году, оказался в Киеве в почти безвыходной ситуации.



Россиянина передали в декабре 2019 года Киеву в обмен на бывших сотрудников отряда полиции специального назначения «Беркут». Василий Иванович говорил тогда, что очень хочет вернуться домой, в город Зугрес Донецкой области.



О том, что произошло с пенсионером – в материале «Спектра».



Спустя три месяца после обмена у Василия Ивановича украли документы. 1 марта, еще до введения карантина, Василий Деркач приехал за сто километров, из госпиталя в селе Цыбли, в Киев, чтобы получить от Красного Креста материальную помощь — 1300 гривен.



Из них 500 гривен он сразу же отдал сыну, который живет в Киеве. У Деркача два сына. Правозащитник Александр Кудинов, занимающийся его делом, рассказал что в 1980 году одного сына Деркача призвали в армию и отправили в Афганистан. Василий Иванович тогда написал письмо в ЦК КПСС — потребовал вернуть сына домой. Сына из Афганистана вернули, а Деркачу дали год за антисоветскую агитацию. Позже этот сын уехал жить в Италию, с отцом не общается. Второй сын Деркача живет в Киеве.



С оставшимися деньгами Деркач поехал обратно в госпиталь, в Цыбли. Путь неблизкий, несколькими видами транспорта. И в первом же троллейбусе у него вытащили кошелек со всеми деньгами и общегражданским российским паспортом.



Для того, чтобы восстановить документы, Василию Ивановичу надо попасть в российское консульство. Причем по правилам — в Харькове, именно это консульство курирует Луганскую и Донецкую области. Но из-за карантина в связи с коронавирусом в Украине с середины марта не действует междугороднее автобусное сообщение и пассажирские железнодорожные перевозки. А значит, пока ни до харьковского, ни даже до киевского консульства добраться Деркач из села не может.



К тому же, чтобы собрать для консульства необходимые документы, Василию Ивановичу нужно в Киеве пройти все необходимые бюрократические круги. Василию Ивановичу 80 лет. Это и молодому-то нелегко, а уж пожилому, пережившему донецкую тюрьму…



Денег у Деркача нет совсем. Свою российскую пенсию он получить сейчас не может, а украинское государство исключило его из списка тех пленных, которым положена материальная помощь.



Пленных Украина получала в декабре в одежде, подаренной в Донецке перед обменом Международным Красным Крестом, никаких других вещей с собой у них не было. Денег тоже. Дома и квартиры у большинства остались там, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Чтобы люди имели возможность как-то обустроиться, правительство Украины предусмотрело для них единовременую выплату в 100 тысяч гривен.



Когда Василий Иванович сидел в тюрьме «ДНР», деньги с отобранной при аресте пенсионной карты начал кто-то снимать, но при помощи друзей Василий Иванович смог в какой-то момент прямо из колонии в Макеевке заблокировать карту, и на счете сохранилась его большая «северная» пенсия примерно за 7 месяцев. Но для того, чтобы получить эти деньги, Василий Иванович должен попасть в Россию. А без паспорта, да еще и во время карантина, он это сделать не может.



После обследования в киевской больнице «Феофания» (куда направляли всех полученных по обмену пленными) Василия Ивановича перевели в госпиталь в селе Цыбли — туда отправляли тех бывших пленных, которые нуждались в протезировании. Деркачу вставили зубы.



Мужчина рассказал журналистам, что в правительстве пока не знают, как ему помочь, потому что согласно закону, он как гражданин России не сможет получить помощь.



Из госпиталя в Цыблях Василия Деркача уже неоднократно пытались выписать, но идти бывшему узнику «ДНР» некуда. К тому же, теперь он и без документов.



Деснянское управление полиции Киева справку о краже паспорта Василию Ивановичу не дала на том основании, что воров они не нашли. Также по данным «Спектра», в правоохранители не внесли сведения о краже у пожилого человека паспорта и денег в Единый государственный реестр досудебных расследований. Но именно эти сведения могли бы помочь Деркачу обратиться в российское консульство.



Сейчас ему пытается помочь бывший сокамерник по подвалам донецкой тюрьмы, правозащитник Александр Кудинов. Он и поднял публичный скандал и написал жалобу на полицию.

Получать Василию Ивановичу предстоит не только новый российский паспорт, но и украинский вид на жительство с указанием регистрации на неподконтрольной территории. Без этого ему после карантина домой в город Зугрес не попасть.



«Основная задача для помощи Василию Ивановичу — это помочь ему оформить документы, получить пенсию и дать старт для дальнейшей жизни. Задача непростая — к российскому паспорту надо оформить вид на жительство в Украине, но только вид на жительство в Зугресе, там, где находится его квартира, — поясняет «Спектру» правозащитник Александр Кудинов. — У нас получается казус, нам этот вид на жительство не дают, говорят, чтобы мы другое место для его регистрации нашли — не на оккупированной территории. А он хочет ездить, он уроженец Запорожской области, я не вижу проблем никакого характера для украинца, который не несет никакой финансовой нагрузки Украине, пересекать линию разграничения, как минимум Более того, Конституция гарантирует на территории нашей страны одинаковые права как гражданам Украины, так и гражданам других стран и лицам без гражданства. Я думаю, что он может с документами в перспективе попасть в Зугрес. Там, правда, могут арестовать любого, и его, в том числе. Но, чтобы снизить этот риск, мы собираемся обратиться к российскому консулу — сообщить о нарушении его прав с 2014 по 2019 год. Собираемся обратиться к российскому омбудсмену Татьяне Москальцовой, может быть, напишем письмо Владимиру Путину, президенту российскому, который так рьяно защищает русскоязычных, но почему-то создает угрозу для граждан своей страны».



Василий Деркач пока ждет в своей палате в госпитале под Киевом.



А тем временем, на его квартиру на неподконтрольной Украине территории в Зугресе напали мародеры. После того как стало известно, что Деркача обменяли, входную дверь изрисовали лозунгами «Смерть Укропам!».



«Паспорт российский украли в Украине, квартиру в ДНР разграбили мародеры, на дверях написали: „Смерть укропам!“ — мне соседи сообщили, — заявил журналистам по телефону Василий Деркач. — Такое совпадение, как нельзя хуже! Теперь мне говорят: освобождайся из госпиталя, а куда я пойду? Зачем меня тогда сюда привезли, чтобы над человеком посмеяться?».