Климкин: У «коллективного Запада» есть шанс на сделку с Россией после пандемии

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Какой будет новая политическая реальность для Украины после пандемии. Об этом журналисты «Новостей Донбасса» поговорили с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в эфире подкаста «Есть тема».

Что пандемия показала на мировом уровне? Это она спровоцировала кризис доверия к институтам политики солидарности? Или были другие предпосылки задолго до коронавируса?



На самом деле, недоверие было и до этого. Если вы хотите банализовано сказать. Но это не только эпидемия и не только экономическая составляющая, но также и психология, и геополитика. Видите, сейчас экономика ложится, а у геополитики, наоборот, безумный всплеск. И действительно, все хорошее, что было, не становится лучше. А вот, все плохие тенденции, которые были, усиливаются, некоторые даже в разы.

Геополитика перезагружается. Мы увидим совсем другую картину. Ну, конечно, не сегодня, и не завтра, но очень быстро. Поэтому пока, если смотреть на ситуацию вокруг нас, ничего положительного сказать нельзя. Не хватает ни доверия, ни солидарности, поскольку у нас кроме рыночной экономики, которую мы любим, общество тоже рыночное.



Вы в своей статье еще месяц назад обрисовали три варианта развития событий. Один из них - откат к большему национализму, т.е. все страны будут сидеть по своим национальным квартирам и мало будут интересоваться тем, что происходит. Это «ласкутный мир», где будет каждый сам за себя и не будет какой-то устойчивой системы безопасности. Либо это новая форма глобализма?



Как вы думаете, к какому сценарию лучше готовиться Украине и что украинская власть может сделать? Что зависит в этой ситуации от Украины непосредственно?



Как страна, как нация, в конце концов, как индивидуумы, мы должны быть готовы ко всем сценариям. И эти три сценария, которые я так совсем упрощенно описал, на самом деле, никогда не будут реализованы в «чистом», классическом виде. Они будут накладываться, между ними будет безумное соревнование. Многое будет зависеть от лидерства, от ключевых стран и организаций таких, как ЕС и НАТО, от креативности в контексте наличия политической воли после кризиса. Всегда есть какой-то шанс, «окно возможностей».



Нам нужно работать над сценарием глобального сообщества, поскольку у нас слабые государственные институты… но у нас очень классные люди. Украинцы креативные и способны адаптироваться, быстро учиться. На этом фоне у нас есть страна. А вот классического государства, с сильными институтами, нет.



Может ли пандемия дать шанс на разрешение военного конфликта на Донбассе? Не так давно на сайте «Громадського радио» США была опубликована статья трех послов США в Украине, которые занимали эти должности в разное время. И они утверждают, что пандемия может дать шанс на то, чтобы Россию принудить к миру и уйти из Донбасса, а в ответ снять часть санкций. Как бы вы оценили такую инициативу бывших послов США в Украине?



Я считаю, что такой шанс есть. Он может быть реализован только в виде договоренности, или если сказать жаргонно, в виде «сделки» с Западом. То, что мы называем коллективным Западом. Это должны быть ЕС и США, это должна быть «большая семерка». Это договоренность должна касаться и других вопросов: энергоносители, санкции, геополитическое позиционирование в различных регионах мира, безопасность и стратегическое вооружение. При чем мы не знаем, какие элементы в ней будут, будет она реализована отдельными фазами, стадиями или одним пакетом. В отношении одного пакета, я на самом деле, очень сомневаюсь. Более того, я очень скептически отношусь.



Для этого нужно очень последовательно и очень активно работать с нашими друзьями и партнерами, объясняя им, что на самом деле может сработать, и как это будет происходить также во внутреннеполитических процессах в Украине, поскольку мы все любим демократию, мы все любим свободу слова. Но то, что касается существования страны, это не вопрос демократии, это вопрос единства украинцев и единства нации. Иначе Россия это использует для того, чтобы дестабилизировать Украину изнутри для дальнейшей поляризации общества, федерализации по своему образцу, и в конце концов, для перезагрузки границ. Это нужно всем объяснять. И после кризиса это будет не просто особенно важно, это будет критично.



Что Украина может сделать самостоятельно, чтобы выстоять в ситуации, когда позиции ее союзников несколько отличаются друг от друга? Что могут сделать украинская власть, новый президент и правительство?



Первое - это образ и стратегия, которая должна быть скоординирована в условиях кризиса и по результатам кризиса. Поскольку до этого у нас не было ни видения, ни стратегии.



Второе, что абсолютно критично, - это политическая воля для изменений, которые очень важны по результатам этого кризиса. Это наш мега-шанс и если мы его не используем для перезагрузки слабых государственных институтов, для окончательного избавления от «пост-совкового» менталитета, то шанс будет упущен.



Третье - это общественное единство. Не делать ничего, что поляризует общество. Общественное единство в кризисные времена - это абсолютно критично.



Четвертое - это построение и помощь. Реально принять участие в том, чтобы строить и перезагружать сейчас Украину.



То есть, очень простые вопросы.



Дополнительно есть необходимость объяснять нашим друзьям и партнерам, что и для чего мы делаем. Сейчас, к сожалению, они этого не понимают. Они нам помогают и будут дальше помогать финансово и в вопросах безопасности. Но они должны понимать нашу стратегию, и должны понимать, есть ли у нас политическая воля, чтобы ее сделать. Контакт, доверие с нашими друзьями должны быть фундаментом до того, когда мы придем к возможности дожать Россию и получить договоренность вместе с коллективным Западом.