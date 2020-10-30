Больше денег и конкуренции, меньше политиканства. Как изменятся громады после выборов?

Местные выборы, которые состоялись в Украине 25 октября, называют историческим моментом. Люди, которые задействованы в процессах децентрализации или просто ознакомлены с ними, убеждены, что местные выборы-2020 дали новым объединенным громадам реальную возможность развивать города и села с помощью денег, которые теперь будут оставаться на местах.



Исторический момент не заметили. Но и не упустили?



Только вот простые избиратели, очевидно, не прочувствовали важность момента – явка на местных выборах в этом году, по предварительным данным ЦИК, составила 37%. Это на 10% ниже, чем на местных выборах, которые состоялись пять лет назад. Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,87%. А в Донецкой области наименьшая — 31,67%.



Местные выборы-2020 прошли в атмосфере социальной дистанции, персональных ручек для голосования и прочих противоэпидемиологических предосторожностей. Но аналитик Гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев считает, что причиной низкой явки была не только пандемия коронавируса.



«Я думаю, многие еще не осознали, что важнейшая борьба за будущее этих громад будет решаться именно на местном уровне, а не на уровне президента, парламента или отдельных депутатов. Поэтому, конечно, за столь короткую избирательную кампанию не удалось, донести до избирателя ее важность. В определенной степени — это трагедия этой избирательной кампании. Частично ответственность за ситуацию несут сами политические силы, которые целенаправленно преподносили местные выборы как борьбу на уровне парламента или, например, как борьбу с президентом», — рассуждает эксперт.

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Клюжев также убежден, что в выборах не участвовали люди, которые разочаровались в общенациональных политических процессах, тем самым допустив ошибку. Ведь эксперт подчеркивает: нынешние местные выборы — не о противостоянии политических партий.



К тому же он отмечет, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом по всей стране у избирателей было негативное ожидание от организации выборов.



«Люди получили информацию из разных источников, что могут быть очереди. Не было информационной кампании, чтобы успокоить и мотивировать их прийти проголосовать. Также не было политической интриги, которая заинтересует общество. Гонка была не такая интенсивная с точки зрения сенсаций, динамики, конфликтов», — считает Клюжев.



К тому же, перед избирателем стояла задача – сделать выбор росчерком пера сразу в нескольких бюллетенях. Украинцы выбирали депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах (где они есть), а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных громад. На Донбассе есть громады, в которых выборы не состоялись, но об этом – позже.

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Если же оценивать эти местные выборы как часть реформы децентрализации в стране, можно выделить одну главную тенденцию: борьба за власть особенно проявилась в громадах – городских, сельских, поселковых.



«Выборы районных советов по нашим наблюдениям были менее конкурентными с точки зрения мотивации политических партий бороться за контрольные акции в этих районных советах. Можно даже сказать, что выборы в местные советы громад и голов громад были более конкурентные и более интенсивные, чем выборы областных советов. То есть децентрализация – усиление полномочий местных громад повлияло на характер кампании», - рассказал Клюжев.

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Новые районы и трансформация бюджетов



Децентрализация должна была ликвидировать районы как звено административно-территориального устройства в Украине. Но пока правительство не сделало этого. Районы остались, хотя их теперь значительно меньше – их объединили и называют новыми. К слову, города, например, областные центры, которые ранее не входили в состав районов, теперь является частью новых районов.



Административно-территориальная реформа в Украине изменила «состав» как районных бюджетов, так и территориальных громад. В частности, 60% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который ранее зачислялся в районные бюджеты, будет передан в местные бюджеты территориальных громад. Поэтому полномочия, которые выполняли райсоветы за счет поступлений от НДФЛ, передадут сельским, поселковым и городским советам. Таким образом и часть полномочий отойдет громадам – содержание школ, садиков, ЦНАПов, коммунального имущества. Районные больницы тоже передадут на удержание местных советов, а непосредственно финансировать медицинские услуги и зарплаты врачей должна Национальная служба здоровья Украины – это было предусмотрено медицинской реформой.



На прошедших выборах украинцы избирали 119 районных советов. Вот только, по мнению экспертов, фактически они не будут иметь источников финансирования.



«Районный уровень практически обескровлен. Он создавался для потребностей государственной власти, а не местного самоуправления. Зачем нужно было делать выборы для районных советов без полномочий – это политический вопрос. Возможно для того, чтобы они самораспустились от безденежья. После этого у нас наконец может сформироваться сильная ответственная исполнительная власть на уровне районов, потому что госадминистрации получат большой импульс, чтобы координировать территориальные органы исполнительной власти. Сейчас этого нет. Полиция на параллельном уровне никем не контролируется и не координируется. Киев далеко, а на районном уровне контроля нет. Сейчас все эти органы будут прикреплены к территориальному устройству, фактически к районам, и мы сможем иметь эффективную систему их координации. Это поможет избежать случаи вроде тех, что произошел в Кагарлыке. Один из способов их избежать – контроль со стороны правительства в лице главы районной государственной администрации. Это будет его основная функция, потому что бюджеты районов будут мизерные. Если они вообще будут», – считает директор Института развития территорий Юрий Ганущак.



В чем проявилось существенное отличие местных выборов-2020 от предыдущих?



Главное отличие заключается в том, что новоизбранная местная власть получила полномочия и деньги. Юрий Ганущак отмечает, теперь местная власть не сможет сказать громаде, что инфраструктура города или поселка не развивается, потому что государство забирает все деньги и ничего не дает.



«Если так произойдет, значит там неумелое руководство, потому что в соседней громаде с такими же самыми параметрами все получается. В этом отношении государство четко выставило правила игры – у органов местного самоуправления – полномочия, деньги и внутренняя ответственность перед избирателями», - рассуждает эксперт.



Он считает, что пока на законодательном уровне не проработан важный вопрос ответственности органов местного самоуправления за свои действия и решения, которые они принимают. На примере событий 2014 года в Донецкой и Луганской областях Ганущак поясняет: если, к примеру, местный совет примет решение позвать в страну войска соседнего государства, власть может применить силовые методы, но это не «панацея» для решения проблемы.



«Силовые методы есть, а таких, чтобы люди однозначно понимали, что местный совет наказывают не потому что центральная власть плохая, а потому что решение местного совета принято вне закона и это означает, что совет не может выполнять свои полномочия, если занимается какими-то политическими вещами. То есть политиканство закончилось. Теперь органы местного самоуправления должны работать исключительно в рамках тех полномочий, которые им предоставляются», - говорит Ганущак.



Теперь перед громадами открываются новые возможности, если они будут инвестировать в развитие своих территорий. В конце концов, минимум 30% от бюджета должны идти на развитие. Но в то же время, эксперт напоминает: большие деньги - это большие соблазны.



«Сейчас в корне меняется политический ландшафт в Украине. В середине каждой группы громад (города, поселки, села) начнется жесткая конкуренция за ресурсы и за людей. Мы вошли в новую интересную эпоху», - убежден Ганущак.



Военно-гражданские администрации – мир без развития?



Аналитик Гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев считает, что Донбасс ничем не отличается от других регионов Украины в контексте влияния выборов на развитие громад. Там, где выборы прошли, есть надежда на развитие. А вот в успехе громад, которые находятся под контролем военно-гражданских администраций, эксперт сомневается.



Центральная избирательная комиссия, опираясь на информацию от областных властей Донетчины и Луганщины, постановила, что невозможно провести местные выборы в десяти территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов и восьми громадах Северодонецкого и Счастьинского районов. Выборы не прошли в таких городах как Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецк, Станица-Луганская, Попасная и Счастье. Там действую военно-гражданские администрации (ВГА), которые по сути выполняют решения, принятые центральной властью.



Александр Клюжев отмечает, что в таких громадах развитие будет затруднено, потому что военно-гражданская администрация — это совершенно другая модель управления.



«Как инвестор может прогнозировать свое вложение в громаду, если он не понимает, как долго будет действовать здесь ВГА? Насколько ВГА будет учитывать мнение местное населения при планировании развития этих громад?», — приводит пример Клюжев.



Юрий Ганущак тоже считает, что в громадах с военно-гражданскими администрациями не будет развития. И все же он называет сложившуюся ситуацию неконституционной, но оправданной.



«Например, в Лисичанске не собирались депутаты полгода. Они не принимали решения, чтобы город жил. Теперь местную власть там заменили военно-гражданской администрацией. Она принимает решения — не всегда лучше, но принимает. Тем временем, в законе не предусмотрено наказание для совета, который не принимает решений», — рассуждает Ганущак о судьбе одного из крупных городов Луганщины.

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В отличие от ряда прифронтовых городов Донбасса, в Северодонецке и Лисичанске сегодня течет мирная жизнь. Но все же там не было местных выборов.



«Люди в таких городах будут думать, что все зависит от решений центральной власти, которая управляет территорией через ВГА. Как только в громаде возникнет проблема с коммунальным хозяйством, люди всю свою негативную энергию обратят в сторону центральной власти», —прогнозирует Клюжев.



Но решать коммунальные проблемы — это как раз прерогатива местных советов. Клюжев считает, что людям как можно скорее нужно дать ответ на вопрос, когда же в их громадах состоятся местные выборы.