ВМС Украины уничтожили вертолет Ка-27 над Черным морем

Вертолет Ка-27 РФ.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об уничтожении российского корабельного противолодочного вертолета Ка-27 над акваторией Черного моря.



Об этом говорится на официальной странице ВМС ВСУ в Facebook. Отмечается, что воздушную цель ликвидировали силами и средствами украинских Военно-Морских Сил.



«Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27», — говорится в сообщении.



В ВМС также добавили: «Вместе к победе! Слава Украине!».

Ранее, 4 марта 2026 года, в российских Z-пабликах появлялись сообщения о потере военного вертолета во время работы российской системы противовоздушной обороны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»