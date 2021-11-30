С трех лет. Как «ДНР» вплетает «русский мир» в образование донецких детей

Дети — главный якорь русификации, которую укореняют на неподконтрольных территориях Украины. В отдельных районах Донбасса все не ладится с ритмичной работой промышленности, не доукомплектованы местные армейские подразделения, а новые российские граждане из числа пенсионеров не получают российскую пенсию, но зато с работой с детьми и юношеством все максимально регламентировано, упорядочено и, по местным меркам, благополучно.



Об этом пишет издание «Спектр», которое изучило патриотическое воспитание при «ДНР» — в развитии от младшей группы детского сада до окончания школы.



Учитель — всему голова!



Практики личного выживания в ОРДО — это про трезвый расчет и способность оказаться на пути бюджетных потоков в том редком месте, где не экономят деньги. В Донецке, Макеевке и Торезе эта точка везде одна — на пересечении пропаганды и работы с подрастающим поколением.



В группировке «ДНР» многие процессы выстроены как в реанимации — управляемо, словно на искусственной вентиляции легких, где роль кислорода выполняют российские рубли. В современных условиях это означает, что в своей массе сравнительно хорошо живут не производящие материальные блага металлурги, шахтеры или даже журналисты официальных СМИ. Достойно оплачиваются и остаются на своих местах, в первую очередь, те, кого ценит власть — опытные учителя, например.



На вершине цепочки преподаватели истории с дополнительным классным руководством. Регулярно получают заработную плату воспитатели детских садов, сотрудники всевозможных домов творчества и детских спортивных школ. На сферы работы с детьми и молодежью какое-то финансирование находится всегда. «Какое-то» — это далеко не всегда здешнее бюджетное «государственное». Деньги находятся и на строго регламентированную гуманитарную помощь для самых маленьких, бесплатное питание в детских садах и школах, многочисленные поездки на «международные соревнования» спортивных команд, работу «молодежных крыльев» и «народных дружин», выполняющих роль политической партии власти местных общественных движений, и прямые инвестиции в рамках существования в самопровозглашенных республиках чисто российских общественных структур.



Например, созданной здесь с опозданием в три года в апреле 2019 года организации «Молодая Гвардия — Юнармия» (в РФ Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создали по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году).



В этой разветвленной системе работы с детьми, в первую очередь, определяющую роль играет школьный учитель. Катастрофический уровень жизни первых лет существования «ДНР» сильно потрепал самые квалифицированные кадры бюджетников — в первую очередь, медицинских работников и учителей.



В последние пару лет всем связанным с главным здесь бюджетным финансированием раз в полгода, 1 июля и 1 января, стали поднимать оклады на 20−25 процентов. Подъем ставок в Донецке — это не всегда про подъем заработных плат — в 2021 году одновременно убирали и ограничивали всевозможные доплаты. Но на вполне здесь привычный уровень в 20 тысяч рублей заработные платы учителей, воспитателей детских садов и врачей вывели. Врачей и медицинских сестер в ОРДО не хватает недокомплект — они массово вымывались с этих мест в Россию и в «большую» Украину в прежние годы.



Учителями школы укомплектованы — сейчас к тому же это престижное место работы для молодого специалиста. Опытный учитель со стажем, классным руководством и средней загрузкой «часами» получает в среднем 30 тысяч рублей (около 350 евро). Это часто вдвое больше чем-то, что совсем не регулярно получают местные шахтеры, — на шахтах объединения «Макеевуголь», «Торезантрацит», донецкой шахте имени Засядько задержки зарплаты в среднем составляют два месяца.



Учителя счастливы далеко не все. В избытке преподаватели русского языка и литературы, на которых планово переучили многочисленных бывших украинских словесников. Эта категория преподавателей не имеет возможностей подработки и получает в среднем от 15 тысяч рублей.



Для сравнения, членам силового крыла «ДНР» — незаконных вооруженных формирований — заработные платы не поднимали с 2014 года. Их впервые увеличили только недавно, в ноябре 2021 года, с базовых 16 600 рублей (в этой сумме 1600 рублей «боевые» выплаты тем, кто на передовой) до уровня 20 тысяч - 24 тысяч рублей для воюющих непосредственно в окопах в нынешних практически зимних условиях. Подъем заработных плат «военным», кстати, в Донецке воспринимают как еще один маркер возможного обострения.



В три года главное цвет дать!



Система дошкольного образования в ОРДО подчеркнуто не украинская. Дело даже не в доминировании русского языка. В 2013 году в Донецке дети шли в школу с шести лет, теперь — строго с семи. Система сопровождения детей государством выстроена довольно стройно.



С рождения до трех лет родители регистрируются при местных районных исполкомах и регулярно раз в месяц получают продуктовую гуманитарную помощь.



«Нам этой помощи вполне хватает, там молочные смеси в основном белорусского производства, ящик картонный в багажник загружаю — и все. Необходимо жить в Донецке, отмечаться, держать с властью связь, так сказать. Я вообще на этот счет не думал, для меня вопрос подкормки ребенка был закрыт», — рассказывал «Спектру» молодой отец из числа работников православной церкви Московского патриархата.



С трех до семи лет на четыре года ребенок поступает в систему дошкольного детского образования. По рассказам источника «Спектра», все детские сады полностью укомплектованы персоналом, от государства дети и взрослые получают бесплатное питание и финансирование коммуналки, зарплат персонала и большинства хозяйственных нужд. Большинство «праздничных» трат закрывается внутренними резервами — родители на помощь садику неофициально платят в месяц по 160 рублей (примерно 2 евро), из которых 60 идет на общие нужды детского заведения и 100 рублей остаются в группах. В эту сумму укладываются все траты родителей на детский сад.



«Зато у нас все на патриотическом воспитании! — Рассказывает воспитатель детского сада. — Символику "ДНР" и все остальное начинаем прорабатывать со средней группы, младших ознакомляем, тоже объясняем, но они еще такие, конечно — тут главное цвет дать! Ну, а в дальнейшем уже утренники идут у нас классные, на День победы, День освобождения Донбасса, День республики… Да много у нас таких вот всех дат, не успеваешь все запоминать — и в память детей, погибших тоже, все в основном на патриотическом воспитании… Я беру детей с младшей группы с трех лет и веду их до семи, четыре года я с детками и с четырех лет все начинается по плану — занятия проводятся. Планы нам спускают, приезжают потом, но сейчас проверяющих меньше, сейчас больше приезжают депутаты, рассказывают детям и нам все, что нужно, а администрация им просит лишних дурных вопросов не задавать! Хотя очень обидно, что не знаешь, кто прав, кто виноват, и какое будущее ждет наших детей и внуков».



Сейчас в условиях пандемии COVID-19 в детских садах особый период — на обязательные, практически еженедельные утренники к различным памятным датам не могут прийти родители, на новогодние утренники в прошлом году не допустили нанятых родителями аниматоров — Дедов Морозов и Снегурочек. Мало того, в садики не могут проходить и крайне важные посторонние — профессиональные операторы и фотографы, обычно зарабатывающие на детских садах. При таких вводных воспитатели осваивают профессию операторов, видеоотчеты о патриотических праздниках и конкурсах обязательны, их очень много в социальных сетях — выкладывать патриотические выступления детей и сотрудников детских садов перед камерами не запрещено, видеозаписи распространяются в том числе среди родителей.



Утренники чаще всего посвящены не «ДНР», а выстроены полностью на российской повестке дня и российской символике. Например, в 2018 году, до массовой раздачи российских паспортов, в ОРДО в обязательном порядке проводился конкурс видео для детских садов под девизом: «Я с родителями на выборы пойду, президента изберу!».



«В садике есть музыкальный работник, физкультурник, психолог — есть кому помочь в проведении мероприятий, — рассказывает воспитатель детского садика №2. — В моей старшей группе вот у меня какие занятия сейчас: грамотность, ознакомление с окружающим миром, математика, развитие речи, патриотическое воспитание, рисование, лепка, аппликация. Все разработки для занятий российские, конечно».



Вот так выглядит типичный успешный свежий утренник, посвященный российскому Дню народного единства в 2021 году, где воспитатели с российскими флагами, пожалуй, выполняют главные роли в выступлении перед камерами детской группы. Все мальчики одеты в русские косоворотки, девочки в русские национальные костюмы — единство здесь отрабатывают скорее с Воронежем и Ростовом-на-Дону, чем с Мариуполем или Запорожьем.





Куда деть слово «Кий»?



Школа в отдельных районах Донецкой области подчеркнуто отличается от украинской — здесь теперь пятибалльная система вместо принятой до 2014 года 12-ти бальной. Школьники учатся до 11-го класса по местной разновидности российской школьной программы, которая только к этому году достигла максимального уровня интеграции с «метрополией». До этого, например, российскому стандарту не соответствовала программа преподавания истории — в 7-м классе донецкие школьники учились по российским учебникам для 6-го класса. Примерно так же обстояло в каждом классе старше.



Интеграцию с Россией, кстати, начали не с искоренения украинского языка. Первыми осенью 2014 года из школьных библиотек убрали украинские учебники истории и географии. В дальнейшем наибольшие метаморфозы ожидало как раз преподавание истории.



«Предмет „История Украины“ в 2014 году отпал сразу, он стал называться „История родного края“ — рассказывает учитель истории одной из донецких школ. — Но в 2014—2015 годах действительно еще была „История родного края“, скифы, сарматы, всякие кочевники, Джон Юз и прочее, привязанное к местности, нормальное. Ну, а с 2016 года точно все… „История родного края“ превратилась в историю России. Просто Иван Грозный, я считаю, никакого отношения к нашему родному краю не имеет, а он в программе этого курса есть. Наверное, когда боевых действий стало поменьше, а людей, дорвавшихся до власти стало больше, все сразу поменялось».



Украинский язык из школьной программы убрали в три этапа — на первом до конца учебного года 2014−15 продолжали существовать украинские классы и лицеи. Затем «перелицевали» украинские школы. В 2016 году так называемый «министр образования ДНР» объявил, что более не осталось желающих учиться в украинских классах, и их все закрыли. В декабре 2019 года из «конституции ДНР» убрали украинский язык как государственный и запретили любое его преподавание.



В свою очередь, в табелях и выпускных документах при «ДНР» появился предмет «Начальная военная и медико-санитарная подготовка», который просуществовал до текущего года. С 1 сентября 2021 года отдельной военной подготовки в школах ОРДО нет, этот предмет изучается в рамках ОБЖ — «Основ безопасности жизнедеятельности».



«У нас в районе на все школы был один тир оборудованный, ну сходили они там раз в три месяца пластмассовыми шариками пострелять — ну, какая военная подготовка? Ее как отдельный предмет и убрали. Теперь у нас просто ОБЖ и чуть-чуть мы про эту НВП при преподавании вспоминаем», — поясняет один из донецких учителей.



К 2021 году незаконное общественное движение «Донецкая республика», профинансировало для самых маленьких написание, верстку и печать отдельной книги «Азбука Донбасса». В августе предполагалось вручить ее всем неимущим семьям и был отпечатан тираж в 3500 экземпляров. К октябрю общий тираж допечатали на одной из донецких типографий для раздачи всем младшим школьникам.

Одна из иллюстраций «Азбуки Донбасса»

Начинается учебник с обращения главы «ДНР» Дениса Пушилина, каждой букве соответствует какой-то стих с символом, присутствуют «донецкие» Шубин (волшебный персонаж типа домового, который по поверьям живет в горных выработках), основатель Донецка Джон Юз, курган Саур-могила, но на букву «Р», Родина — Россия, храм Василия Блаженного и девушка в кокошнике. А на «Я» — русский язык: «Русский наш язык — отрада. И другого нам не надо!»



Возможно учебник «Азбука Донбасса» поступит и в старшие группы детских садов. Тираж в 20 тысяч экземпляров не обязательно говорит о количестве учеников первых классов на территории ОРДО.



Учебники в Донецк по-прежнему в основном завозятся из России. Массовые поставки происходили в сентябре 2015 года, но случаются завозы и сейчас.



Кроме того, в Донецке вышло второе издание серии местных учебников для всех классов «Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса».



«История сейчас преподается просто — сначала Россия, например, XVIII век, потом этот же период в Европе, потом на Донбассе и так по кругу. Хороший учебник — это «Историческое краеведение» для 5−6 классов, там как сказка, древний мир, картинок много… а в 11-м классе сплошные "Гиви" и "Моторола", сил просто нет», — рассказывает «Спектру» на условиях анонимности Татьяна, учительница истории одной из донецких школ.



Каждый год приносит историкам новости о прошлом и настоящем. В 2020 году была страшная гонка — за один учебный год ученики проходили два учебника истории России, за предыдущий и свой год, чтобы догнать к 2021 году программу российских школ. Потом в 2021 году в ОРДО объявили программу: «300 лет Русскому Донбассу» — отсчет повели от геологической экспедиции, отправленной Петром I в Воронежскую губернию. По идее, именно в нее тогда формально входило Дикое поле, на месте которого возник будущий Донбасс.



Ну, и самое главное, в начале этого учебного года учителей в каждом районе собрали методисты и сообщили о нововведениях — впредь в отдельных районах Донбасса запрещено использовать понятия «Киевская Русь» и «Монголо-татарское иго». Вместо них вводится просто «Русь», без Киева и просто «Ордынское иго» — без обид для татар и монгол. Историки искренне надеются, что это общероссийская тенденция, и скоро все придет к единому знаменателю.



«Знаете, раньше я объясняла кто такие Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь, а теперь что? Что я вместо Кия с отменой здесь „Киевской Руси“ должна вообще сказать, куда мне слово Кий деть? — Спрашивает донецкий историк. — Бред, короче. Но напрягает даже не столько новая история, а то сколько раз они ее для нас переделывают. В том году так оформи, в этом году — этак. В том году тебе на эту тему 5 часов дают, а теперь у тебя будет на ее 10. И ты должен ее растягивать, переделывать…».



«Самый чудный предмет, с 1-го по 11-й класс по одному часу в неделю — это «Уроки гражданственности Донбасса. Преподавать его должны были тоже историки, — рассказывает историк одной из школ Ленинского района». — И для меня, как для историка, этот предмет мучительный, о чем там можно разговаривать 45 минут?! Начинается он интересно — основание Донбасса, Юз, Юзовка, но на весь год там что растянуть? Проблема еще и в том, что один и тот же круг тем повторяется из года в год. У нас в этом году сказали один полный час посвятить тому как на древней Руси делали украшения — рассказу о том, что такое зернь и скань. И все по кругу — в первом классе рисуем куличи, во втором учим в этот час наши Пасхальные традиции, и так до старших. Были, конечно, и День победы, и современная война, и стандартный набор наших героев: Гиви, Захарченко, Моторола. Старшеклассники как-то Гиви и Моторолу не любили — не заходит им оно, им только Захарченко герой. Про него мои дети любили делать рефераты, про «нашего «Батю». Маленькие нет — посмотрят картинки и все!».



Как рассказал источник «Спектра» уроки гражданственности Донбасса в прошлом году оставили на классы с первого по пятый, без старших классов. В этом — только на младшую школу. Историки связывают перемены с «более глубокой интеграцией в Россию». Местная самодеятельность про Донбасс и воинская подготовка уходят на задний план. Идет унификация программ по стандартам РФ, общим для Воронежа, Рязани и Казани.



Символика на свой счет и за свой счет



«Символика в школе должна быть обязательно, в школьных коридорах — это головная боль директора, а в классах, я как красный руководитель организовывала покупку единого плаката с символами "ДНР" на книжном рынке», — поясняет «Спектру» учитель одной из школ Ленинского района Донецка.



Символика в Донецке и так была на каждом шагу. При отсутствии коммерческой рекламы, она окружает молодежь повсюду.



Бесплатные занятия единоборствами оборачиваются для ребят постарше вступлением в «Народную дружину» при «Донецкой республике» или в молодежное крыло этого общественного движения. Недавно они активно участвовали в блокаде донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



До этого они принимали участие во всех парадах под эгидой «ДНР», которые проходят в Донецке гораздо чаще, чем в России.



Отдельно в части финансирования, обеспечения формой и досуга стоят отделения российской «Юнармии», которые торжественно принимают присягу и делают все, не как местные, а как подобные им сверстники в Воронеже, но с местным колоритом.



«Спектр», например, обнаружил фотографии типичных занятий «Юнармии» в Макеевке. 21 ноября 2021 года подростки из «Макеевского территориального штаба ВПСТК «Северный ветер», ВПСК «Калибр 7,62» и ВПК «Защитник» ОО «ВПД «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ» в рамках подготовки к Параду Победы в будущем мае 2022 года провели плановую тренировку по строевой подготовке. Ходили строем с досками — чтоб правильно ровнять ряды. А потом учились у повара, как готовить в полевых условиях, стреляли в тире и воевали на полигоне с макетами автоматов с помощью технологии Лазертаг.

Тренировка «Юнармии» в Макеевке

Военизированные группы и организации — это финальный этап подготовки молодежи в отдельных районах Донбасса.



Дальше идет взрослая жизнь, учеба и, чаще всего, отъезд в Россию — на заработки, учебу или насовсем. Молодежи старше 18 лет в ОРДО явно не хватает.

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