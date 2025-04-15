В Донецке российский военный расстрелял сослуживцев и сбежал: его задерживали со стрельбой

4 апреля в 17:00 военнослужащий 120-й артиллерийской бригады ВС РФ Александр Деев в состоянии тяжелого алкогольного опьянения открыл огонь по четырем военнослужащим этой же бригады на улице 60-летия СССР, 26 в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



Трое военнослужащих, а именно прапорщик Павел Чумашев, ефрейтор Егор Самойлов и рядовой Саид Новиков скончались на месте. Еще один оккупант – Александр Северинов – получил огнестрельные ранения.



Деев с места происшествия скрылся. Однако позднее во время задержания военной комендатурой он получил огнестрельное ранение шеи. Его доставили в институт неотложной и восстановительной хирургии.

Напомним, что в захваченном Мариуполе приезжий из России устроил стрельбу.