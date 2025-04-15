На ВОТ Донетчины «соцслужбы» выспрашивают у пенсионеров данные родственников с Украины

Временно оккупированные территории Донецкой области столкнулись с новой попыткой сбора информации: пенсионерам начали поступать звонки от людей, представляющихся сотрудниками «социальной службы». Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Активисты уточняют, что такие случаи зафиксированы, в частности, в Угледаре и Мариуполе.

Лжесоцработники ссылаются на якобы «обновление списков пенсионных выплат» и во время разговора расспрашивают:

есть ли у пенсионера родственники на подконтрольной Украине территории;

когда был последний контакт с ними;

где они проживают и чем занимаются.

По мнению сопротивления, подобные опросы могут быть частью кампании по сбору персональных данных для последующих репрессий. При этом звонящие ведут себя уверенно, и в ряде случаев пенсионеры действительно начинают отвечать на вопросы.



«Предупредите родных и близких, чтобы сразу сбрасывали трубку. Эти "опросы" не имеют никакого отношения к пенсионным выплатам», — подчёркивают активисты.