Авиация РФ ударила по Херсону: погиб мужчина, есть раненые

С самого утра российская армия массированно атаковала Центральный район Херсона. По жилым кварталам оккупанты нанесли авиационные удары. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Известно об одном погибшем мужчине — он погиб на улице в момент удара. Еще три человека получили ранения. Все пострадавшие находятся под наблюдением херсонских врачей. Позже, когда на место прибыли экстренные службы, враг возобновил обстрелы артиллерией.
«Это — сознательная тактика России, направленная на срыв спасательных операций и нанесение вреда медикам, спасателям и полицейским. В результате атак повреждены спортивное учреждение, супермаркет, частные и многоквартирные дома, а также гражданские автомобили», — говорится в сообщении ОВА.
Ранее начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время записи обращения попал под артиллерийский обстрел, когда российские оккупанты повторно обстреляли Херсон.
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